OTSEBLOGI | Kas Avo Keel ja Läti koondis teevad Eesti võrkpallurite selja prügiseks? Vastased alustasid teravalt

Eesti meeskond on alustanud uue lootsi Cedric Enardi käe all hästi, saades sõprusmängudes jagu soomlastest. Lätiga kohtuti eelmises EM-valiksarjas, Eesti võitis võõrsil 3:1 ja kodus 3:0.

Läti koondis peatreener Avo Keel ei salga, et noolib täna kunagises kodulinnas Võrus ning homme ja ülehomme Tartus peetavates matšides võite. "Mina tahan võita kõik kolm mängu," sõnas Keel.



22:21. Veel üks hea serv Kaibaldilt, Egleskalsi "tervitas" Eesti kolmene blokk ja juhime!

21:21. Tuligi hea serv ja Kollo realiseeris targalt kontrapalli!

20:21. Buivids tuli servima ja eksis. Meie poolelt pallima Kaibald...

19:21. Egleskalnsi rünnak.

19:20. Viiberi tõste Vennole jälle lühike, kuid Aganitsa blokk paikab selle praagi.

18:20. Ilus kokkumäng Petrovsilt ja Adamovicsilt.

18:19. Aganits!

17:19. Treial eksib servil.

17:18. Maari vastuvõtt oli kehv, kuid Venno tegi imet ja sokutas palli kuidagi kolmese bloki vahelt läbi.

16:18. Ozolinši rünnak.

16:17. Blumbergs auti ja ühtäkki on seis peaaegu viigis. Keel võttis aja ja kindlasti ütleb, et ei saa oma vigadega eestlasi mängu tagasi lubada.

15:17. Hea serv Kollolt ja Venno toob punkti juurde.

14:17. Saušs astus servides joonele.

13:17. Saušsi rünnak.

13:16. Platsile on Keele asemel tulnud Robert Viiber. Tõste Vennole jäi lühikeseks, kuid õnnega pooleks tõi Venno siiski punkti.

12:16. Saušs blokist auti. Läti tegutseb üsna enesekindlalt, nende vaimu kõigutamiseks oleks vaja nüüd rohkem individuaalseid kordaminekuid.

12:15. Aganitsa serv auti.

12:14. Aganitsa löök.

11:14. Saušs saab üksinda käed ette Venno löögile.

11:13. Egleskalnsi rünnak.

11:12. Juhkami saab ühesest blokist jagu.

10:12. Egleskalnsi rünnak.

10:11. Juhkamilt lühikese aja jooksul kolmas rünnakuviga.

10:10. Läti serviviga.

9:10. Juhkami taas eksib rünnakul.

9:9. Läti serviviga.

8:9. Juhkami rünnak auti.

8:8. Egleskalns viigistab.

8:7. Ozolinši rünnakuviga.

7:7. Keele serv läheb pikaks.

6:6. Emotsionaalne "pipe" Juhkamilt ehk tagaliinirünnak keskelt ja Võru spordihallis on kuulda ka meie mees möirgeid. Ehk saadakse end käima.

5:6. Kollo blokist auti.

4:6. Egleskalnsi vasak käsi teeb oma tööd taas eeskujulikult.

4:5. Blumbergs eksib servil.

3:5. Juhkami serviviga.

3:4. Juhkami rünnak.

2:4. Egleskalnsi rünnak.

2:3. Aganits keskelt.

1:3. Venno auti. Eesti vahetusi teinud ei ole.

1:2. Pärnus taas pallima hakkav Ozolinš tunneb end platsil hästi ja lööb taas palli maha.

1:1. Venno osavalt blokist auti.

Teine geim!

Egleskalns on toonud 6 ja Ozolinš 5 punkti, Eesti poolelt on 5 kirjas Vennol.

20:25. Blumbergis temporünnak lõpetab geimi. Läti jättis kuidagi krapsakama ja teravama mulje ning juhib 1:0. Vaatame, mida mõtleb välja Cedric Enard.

20:24. Juhkami rünnak.

19:24. Kollo serv võrku.

19:23. Petrovsi serv auti.

18:23. Keele serv takerdub võrku.

18:22. Treial keskelt. Võru mees on kodulinnas tahtmist täis.

17:22. Uuskari eksib servijoonel.

17:21. Treialilt ilus blokk!

16:21. Kollo blokist auti. Uuskari tuleb servima.

15:21. Saušsi rünnak.

15:20. Venno löök tuuakse üles ja Egleskalns lööb ära.

15:19. Ozolinši serviäss täpselt "ristnurka", Kollo oli võimetu.

15:18. Kolmene blokk on ees Kollol ja veel üks punkt Lätile. Vastased on oma serviga olnud meist siiani ohtlikumad. Praegu on hästi servinud Ozolinš.

15:17. Adamovics sulustab Juhkami tagaliini rünnaku.

15:16. Ozolinš lahendab kõrge tõste kahese bloki vastu.

15:15. Egleskalns eksib samuti pallingul.

14:15. Venno serviviga.

14:14. Aganits keskelt.

13:14. Treial eksib servil.

13:13. Kollo kaitsemäng ja Venno rünnak ning viik on majas.

12:13. Juhkami rünnak.

11:13. Blumbergs keskelt.

11:12. Kollo lajatab serviässa!

10:12. Venno rünnak.

9:12. Ozolinš tagaliinist.

9:11. Läti blokk võrgus.

8:11. Venno rünnak.

7:11. Venno auti.

7:10. Saušsi rünnak.

7:9. Kollo jõuga blokist auti.

6:9. Aga nüüd lööb ta ise kohe palli maha.

6:8. Egleskalnsi serviviga.

5:8. Juhkamil taas kolmene blokk ees ja ta lööb auti.

5:7. Venno ründab pehmelt, aga sellest piisab, pall jääb maha.

4:7. Ozolinš vastab samaga.

4:6. Juhkami lööb jõuga maha.

3:6. Maar ei saa hästi servi kätte, Kollo särab küll kaitses, kuid Juhkami lööb kolmesesse blokki. Eesti timeout.

3:5. Treial ründab blokki.

3:4. Egleskalnsi rünnak.

3:3. Ozolinš viigistab.

3:2. Egleskalnsi rünnak.

3:1. Egleskalns võrku.

2:1. Venno rünnak.

1:1. Treiali blokk!

0:1. Vennol on blokk ees.

Pall mängu!

Eesti koondise algkoosseisus on Markkus Keel, Oliver Venno, Kristo Kollo, Martti Juhkami, Andri Aganits, Henri Treial ja libero Silver Maar.

Tervitused Võru spordihallist! Täna peab Eesti võrkpallikoondis kohtumise Lätiga publiku ees, homme Tartus pealtvaatajaid enam tribüünile ei lasta. Tänasele mängule müüdi kokku 200 piletit. Täna lähevad vastamisi põhikoosseisud, homme antakse võimalusi eelkõige neile, kes on saanud siiani vähem mänguaega.