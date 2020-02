OTSEBLOGI JA -PILT HISPAANIAST | Üks käes! Kas Saaremaa võrkpallimeeskond lööb võõrsil tugevat Hispaania klubi ja teeb ajalugu?

Vaata otsepilti!







Ülesanne on raske, aga mitte võimatu. Saaremaa kaotas kodusaalis 1/8-finaali avamängu 2:3, täna vajavad nad 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu korral tuleb parem olla ka kuldses geimis. Veerandfinaal ongi jäänud Eesti võrkpalliklubide laeks eurosarjades. Kõige kõvem saavutus on Pärnu jõudmine veerandfinaali tugevuselt teises eurosarjas (nüüd kannab nime CEV Cup, toona TOP Teams Cup) aastal 2003. Hiljem on kolmandas sarjas ehk Challenge Cupil jõudnud veerandfinaali kahel korral Tallinna Selver (2008 ja 2011).

Erinevalt mõnest muust alast tähendab võrkpallis eurosarjas edasipääsemine klubidele vaid lisakulutusi, tagasi ei ole Eesti klubid siiani saanud sealt midagi. Nüüd on Saaremaal võimalik teha ajalugu. Kui jõutakse veerandfinaali, teenitakse 10 000 eurot. Tõsi, see on kommiraha, mis ei kata Saaremaa klubi tegevjuhi Hannes Sepa sõnul isegi Hispaania reisi kulusid. Aga parem ikka kui mitte midagi. Poolfinalistid teenivad 15 000 eurot, finaali võitja 50 000 ja kaotaja 30 000.

See, et auhinnaraha jagatakse kaheksale meeskonnale, on uuendus. Varasemate veerandfinaalidega seotud olnud Avo Keele (Pärnu kordamineku ajal oli ta mängija, Selveris peatreener) kinnitusel toona neile mingit auhinnaraha ei jagatud. „Võib-olla võitja sai midagi, seda ma ei tea,” sõnas Keel.



Võrkpalli Challenge Cup 4:5. Macieli rünnak. 4:4. Kukartsevi rünnak. 3:4. Gigeri serviviga. 2:4. Graham-Maciel blokis! 2:3. Puparti rünnak. Avageimis sai ta kõigest ühe tõste. 2:2. Pupart satub kuidagi selg ees hädapalli üle upitama, Kukartsev paneb ta jälle kinni. 1:2. Puparti esimene punkt rünnakul. 1:1. Treial keskelt. 1:0. Pupart üritab kavaldada, kuid Kukartsev loeb plaani läbi ja sulustab. Maciel ja Jimenez on toonud 5 ja geimi lõpus kaks tähtsat blokki pannud Treial 4 punkti. Algab teine geim. Helgi Daubare Lātimaalt ,Ventspilsist: Tublid poisid ,saarlased ! EDu teile ! Pean pōialt !!! 20:25. Jimeneze rünnak! Saaremaa juhib 1:0. 20:24. Hage rünnak. 19:24. Iribarne serviviga. 19:23. Iribarne toob vahelduseks punkti Unicajale. 18:23. Treialilt veel üks blokk! Jimenez hoiab head servi. 18:22. Giger paneb blokiga Kukartsevi kinni! 18:21. Imeline kaitsemäng Macielilt ja Treialilt punktiblokk! 18:20. Jimenezelt väga vajalik serviäss! 18:19. Macieli rünnak. 18:18. Pupart ei saa servi kätte, Jimenez eksib rünnakul. 17:18. Saaremaa serviviga. 16:18. Jimenez lööb väga ülbelt kätest auti. 5:1 vahespurt. 16:17. Treial! 16:16. Almansa viigistab. 15:16. Grahamilt serviäss! Vastased hindasid olukorda valesti, lastes pallil maha kukkuda. 15:15. Vastaste kapten Almansa ründab auti. 15:14. Jimenez lahendab rünnakul raske olukorra targalt, lüües kätest auti. 15:13. Jimenez auti. 14:13. Kukartsevi rünnak. 13:13. Uh! Pikk pallivahetus lõppeb sellega, et Almeria blokk on võrgus. 13:12. Paha viga Jimenezelt, astus tagaliinist rünnates joonele. Almeri esmakordselt ees. 12:12. Hage rünnak. 11:12. Amado rünnak keskelt. 10:11. Treial eksib servil. 10:12. Jean vastab samaga. 9:11. Almansa eksib servil. 9:10. Jimenez eksib servil. 8:10. Taas Maciel! Meie brasiilllane on kuum. 8:9. Almansa rünnak. Avamängus oli ta väga vähe platsil. 7:9. Macieli rünnak. 7:8. Graham teeb sama. 6:8. Kukartsevi serviviga. 6:7. Amado keskelt. 5:7. Macieli rünnak. 5:6. Almansa tagaliinist. 4:6. Vastased patustavad serviveaga. 4:5. Hage blokist auti. Almeria kaitsemäng on hakanud tööle. 3:5. Kukartsevi rünnak. 2:5. 1:5. Jean ründab auti ja vastased on peata. 1:4. Jimeneze rünnak. 1:3. Jean keskelt. 0:3. Macieli rünnak. Vastased on hädas rünnakuga. 0:2. Puparti blokk! 0:1. Kukartsev auti. Saaremaa koosseisus üllatusi pole, mäng algab! Jätkuvalt on täiesti arusaamatu, miks peavad pika reisi ette võtnud saarlased kohtumist vaatama kõige kaugemast nurgast. Mäng on algamas, publikut on hinnanguliselt 400-500. Saaremaa võrkpalliklubi teeb mängust Facebooki abil ka ülekande, lisame selle meie uudisesse esimesel võimalusel. Eesti fännid on kupatatud tribüüni kõige kaugemasse nurka - paremale üles. Tegelikult on ruumi 1400-kohalises saalis küll, võiks meie toredad toetajad platsile lähemale lasta. Saaremaa koosseisu osas ei tohiks üllatusi olla: sidemängija Reto Giger, diagonaal Daniel Maciel, nurgas Keith Pupart ja Javier Jimenez, tempod Henri Treial ja Beau Graham, liberod Johan Vahter ja Alari Saar. Anname mängu eel teada, kui Ioannis Kalmazidis mõne üllatava vangerduse teeb. Tutvustame teile ka vastaste kõige eksootilisemat mängijat - keskblokeerija Jean Pascal Diedhiou Senegalist. Rünnak on natuke paitav-pehme, kuid 210-sentimeetrise mehe blokk on kõrge. Mehe mängijanimeks on särgil Jean, nii me teda täna kutsume. Soojendus käib. Võrreldes avamänguga on Almerial juures kolm mängijat. Teisest Hispaania klubist on juurde hangitud üks nurgaründaja, kuid Saaremaa treener Ioannis Kalmazidise arvates ei ole ta põhimängija. Põhimees võiks olla keskblokeerija Dimitri Baranov, kes Saaremaal ei käinud. Eks näis, kas mehe tervis on korras ja ta tuleb ka platsile. Kõige ohtlikumad ründajad on ilmselt siiski argentiinlasest diagonaalründaja Pablo Kukartsev ja brasiillasest osav ja võimas nurgamees Guilherma Hage. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaa-eurosarja-vastane-pidi-alla-neelama-moru-pilli-ja-on-nuud-eriti-vihane?id=88910003 https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaa-loots-maailma-tipus-olnud-rootsi-kreeklane-kelle-loos-on-koht-ka-eesti-immigrantidel?id=88917603 Tervitused Moises Ruizi spordihallist! Eesti meeskond saabus kohale heatujuliselt ja on valmis Hispaania meeskonna elu keeruliseks tegema. Eesti fänne peaks kohapeale toetama tulema umbes 50.