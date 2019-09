OTSEBLOGI JA FOTOD | Võrkpallikoondise peatreener Cretu teatas pisarsilmi ametist lahkumisest: mu süda tahaks jätkata, aga mõistuse hääl jäi peale

Gheorghe Cretu teatab pressikonverentsil ametist lahkumisest

Pevkur: See vägev rännak pidi kord otsa saama. See ei tähenda, et meie suhted Gianniga oleks muutunud kehvemaks. Nagu ta ütles, see pole südame otsus, vaid mõistuse otsus. See on selle koondise pärast, et nemad saaksid paremaid tulemusi.

Pevkur: Tahan tänada Giannit tema töö eest. Tänu temale on jõudnud välismaale mitmed Eesti koondislased, nii meie mehed kui naised.

Alaliidu president Hanno Pevkur: Cretu on ohverdanud palju aega oma pere kõrvalt, et meie võrkpalli edendada. Tasub meenutada, et koondis on selle 6 aastaga tõusnud maailma edetabelis julgelt 20 kohta ja me ei karda enam mitte kedagi.

Cretu: Tundsin juba varem, et nüüd oleks õige aeg lõpetada. See lahkumine ei tulenenud sellest, mis EMil juhtus. Ma olen imestunud, kui paljud fännid mind siin austavad ja hoolimata neist tulemustest ikkagi toetavad.

Cretu: Ma pean lõpetama oma tegevuse Eesti koondise peatreenerina. See oli minu jaoks fantastiline teekond ja tänan kõiki inimesi, kes tegelevad Eestis võrkpalli juhtimisega ning kogu võrkpalliperet.

Kuus aastat Eesti võrkpallikoondist juhendanud rumeenlane Gheorghe Cretu teatas pressikonverentsi alustuseks, et on otsustanud ameti maha panna.