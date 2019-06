OTSEBLOGI ja FOTOD | Tühjad pihud! Holland surus tiitlikaitsja Eesti Tallinnas armutult põlvili

Eilsetes poolfinaalides lõi Valgevene Hollandit 3:1 ja Türgi sama skooriga Eestit. Alagrupimängudes kohtus Eesti Hollandiga kaks korda, Rakveres võideti neid 3:2, kuid võõrsil saadi väga selge 0:3 kaotus.

Poolfinaalis platsile mitte pääsenud temporündaja Timo Tammemaa tõi seekord Eesti resultatiivseimana 10 punkti, Robert Täht lisas 9, Andrus Raadik 8, Ardo Kreek 6, Kristo Kollo 4 ja Hindrek Pulk 2. Nimir Abdel-Aziz tõi võitjale 16 ja Thijs Ter Horst 15 punkti.

Turniiri võitja teenib 125 000, teine koht 80 000, kolmas koht 60 000 ja neljas koht 40 000 eurot. Finalistid lunastasid pileti juuli alguses Sloveenias toimuvale Challenger Cupile, mille võitja pääseb Rahvuste liigasse.



Võrkpalli Euroopa liiga

Märt Roosna: 16:25. Tähelt veel hea serv, kuid Nimir lahendab olukorra. Holland saab pronksi, Eestile jäävad tühjad pihud.

Märt Roosna: 16:24. Hea serv Tähelt ja Kollo lööb palli maha.

Märt Roosna: 15:24. Venno rünnak.

Märt Roosna: 14:24. Nimiri löök. Keel jätkuvalt platsil.

Märt Roosna: 14:23. Plak keskelt.

Märt Roosna: 14:22. Tammemaa riivekas jääb maha. Keel servima.

Märt Roosna: 13:22. Venno blokki.

Märt Roosna: 13:21. Tähele pannakse blokk. Lõpp on üsna õnnetu meil.

Märt Roosna: 13:20. Holland lustib, nüüd virutas Ter Horst palli maha tagaliinist.

Märt Roosna: 13:19. Van Gardereni rünnak.

Märt Roosna: 13:18. Kreegilt äss.

Märt Roosna: 12:18. Täht nurgast.

Märt Roosna: 11:18.

Märt Roosna: 11:17. Ter Horsti rünnak.

Märt Roosna: Pulka asendab Venno.

Märt Roosna: 11:16. Nimiri rünnak.

Märt Roosna: 11:15.

Märt Roosna: 11:14. Kreek keskelt.

Märt Roosna: 10:14. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 10:13. Kollo rünnak.

Märt Roosna: 9:13. Hollandi rünnak.

Märt Roosna: 9:12.

Märt Roosna: Aga ei, kohtunik otsust ei muuda.

Märt Roosna: Challenge...

Märt Roosna: 9:11. Kreek auti.

Märt Roosna: 9:10. Ter Horsti rünnak.

Märt Roosna: 9:9. Veel korra Tammemaa.

Märt Roosna: 8:9. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 8:8. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 7:8. Täht blokki.

Märt Roosna: 7:7. Plak.

Märt Roosna: 7:6. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 6:6. Kreegi pallinguaps.

Märt Roosna: 6:5. Kreek surub serviga ja Täht nopib võrgu kohalt punkti.

Märt Roosna: 5:5. Ter Horsti serviviga.

Märt Roosna: 4:5. Pulk auti.

Märt Roosna: 4:4. Nimiri serviviga.

Märt Roosna: 3:4. Pommserv Nimirilt ja Ter Horst lööb palli maha.

Märt Roosna: 3:3. Ter Horst lammutab kõrgelt ja armutult.

Märt Roosna: 3:2. Pall oli sees - Pulk sai hoopis ässa kirja.

Märt Roosna: Challenge!

Märt Roosna: 2:3. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Kollo blokist auti.

Märt Roosna: 1:2. Ter Horst paneb Eesti "salarelva" Pulga blokiga kinni.

Märt Roosna: 1:1. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 1:0. Pulga rünnak.

Märt Roosna: Eesti jätkab koosseisus Toobal, Pulk, Täht, Kollo, Rikberg, Kreek ja Tammemaa.

Märt Roosna: Siin ka "fotosüüdistus", et Tähe ja Nimiri vahel läks teravaks ütlemiseks.

Märt Roosna: 16:25. Holland hävitas Eesti teises geimis ja juhib 2:0.

Madis: Täielik häving...ja räägime veel EM medalile tulekust...

Mina tean: Praegu oleks küll paras Cretul vahetused ära teha. Rikberg kindlasti välja - Maar on suure tõenäosusega parem temast. Toobali asemel paneks Keele sisse. Pulk Venno asemele.

Märt Roosna: 16:24.

Märt Roosna: 16:23. Kollo rünnak.

Märt Roosna: 15:23. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 15:22. Kreegi blokk.

sellise: Noo kui võrkpallis 8 geimi oleks, siis ilmselt oleks lõppseis 0-8

Märt Roosna: 14:22. Hollandi serviviga.

Märt Roosna: 13:22. Nüüd oli pikk vaidlus punkti üle, eestlaste meelest tegid vastased neli puudet. Kaardid lendasid, Täht sai kollase.

Märt Roosna: 13:21. Pulk auti.

Märt Roosna: Kollo asendab Raadikut.

Märt Roosna: 13:20. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 13:19. Hollandi serviviga.

Märt Roosna: Vennot asendab Pulk.

Märt Roosna: 12:19. Nimir blokist auti. Holland teenis npunkti tänu challenge'ile.

Nojah: see Eesti parim libero ei too ka palle üles

Märt Roosna: 12:18. Van Solkema serviviga.

Märt Roosna: 11:18. Nimiri geniaalne rünnak.

Märt Roosna: 11:17. Tammemaa blokki.

Märt Roosna: 11:16.

Nüüd: tuuakse see Karl Rinaldo ka ilmselt maa peale tagasi

Märt Roosna: 11:15. Tammemaa blokk.

Märt Roosna: 10:15. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 9:15. Ter Horst tagaliinist.

Märt Roosna: 9:14.

Märt Roosna: 8:14. Hollandi rünnak.

Märt Roosna: 8:13. Aga ei, challenge andis õiguse Hollandile.

Märt Roosna: 9:12.

Märt Roosna: 8:12. Raadikult hea platsinägemine ja täpne löök.

Märt Roosna: 7:12.

Märt Roosna: 7:11. Raadiku rünnak.

Märt Roosna: 6:11. Plak keskelt.

Märt Roosna: 6:10. Tammemaa rünnak.

Jah: Rikbergi tase on olematu. Ei tea mida see Cretu oma peaga mõtleb, et teda usaldab

Märt Roosna: 5:10. Nimir hanitab.

Märt Roosna: 5:9.

Märt Roosna: 4:9. Pilt räägib rohkem kui tuhat sõna.

Märt Roosna: 4:8. Plak keskelt.

Märt Roosna: 4:7. Venno blokist auti.

Kõige: hullem on see,et meie meeskond ei suuda isegi sammu hoida enam oma vastastega

Märt Roosna: 3:7. Nimir lööb blokist läbi.

Märt Roosna: 3:6. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 2:6. Raadiku serviviga.

Märt Roosna: 2:5. Eesti blokk peab.

Märt Roosna: 1:5. Nimiri rünnak.

Märt Roosna: 1:4. Ter Horsti rünnak.

Märt Roosna: 1:3.

Märt Roosna: 0:3. Raadik blokki.

Märt Roosna: 0:2. Raadiku vastuvõtuviga.

Kahjuks: peab tunnistama, et Eesti mängib viletsat võrkpalli. Inimesed raiskasid ilmaasjata raha.

Märt Roosna: 0:1. Tammemaa serviviga.

Kahjuks: nagu eilegi, oleme kogu esimese geimi tagaajaja rollis. Meie rünnak ei toimi. Suurema osa neist löökidest ei jää maha. Samas vastaste rünnakuid meie blokk ei pea ning kaitse ei suuda neid palle päästa. Ka hollandlaste servid on tõhusamad. Meil aga mitmed servivead. Sellise mängu jätkudes tuleb arvatavasti tänagi kaotus.

Märt Roosna: 22:25. Nimiri rünnak ja Holland juhib 1:0.

Märt Roosna: 22:24. Venno blokist auti.

Märt Roosna: 21:24. Venno serviviga.

Märt Roosna: 21:23. Venno serviäss! Pani lühikese keriva pallingu.

Märt Roosna: 20:23.

Märt Roosna: 19:23. Ter Hors auti.t

Märt Roosna: 18:23. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 18:22. Tammemaa serviäss.

Märt Roosna: 17:22. Tammemaa.

Märt Roosna: 16:22.

Märt Roosna: 16:21. Pall oligi ülinapilt audis.

Märt Roosna: 17:20. Tähe serviäss. Holland võtab videovaide...

Märt Roosna: 16:20. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 15:20. Toobal servib võrku.

Märt Roosna: 15:19. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 14:19. Tamme ei saa Ter Hortsi servi kätte.

Märt Roosna: Aga ei, Hollandi blokk ei olnud võrgus.

Märt Roosna: Challenge...

Märt Roosna: 14:18. Venno sulustatakse.

Märt Roosna: 14:17. Kreegi serviviga.

Märt Roosna: 14:16. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 13:16. Vahetus: Tamme sisse, Raadik välja.

Märt Roosna: 13:15. Täht läks kolmest blokki jõuga murdma, aga ei õnnestunud see plaan.

Märt Roosna: 13:14. Parkinson keskelt.

Märt Roosna: 13:13. Raadiku rünnak.

Märt Roosna: 12:13. Nimir Kreegi kätest auti.

Märt Roosna: 12:12. Raadik viigistab.

Märt Roosna: 11:12. Venno nurgast. Ei löö kõrgelt, aga osavalt blokist auti.

Märt Roosna: 10:12. Van Gardereni serviäss.

Märt Roosna: 10:11.

Märt Roosna: 10:10. Tammemaa serviviga, aga juba selle serviseeria järel julgen öelda, et teda oleks võinud eile vähemalt katsetada.

Märt Roosna: 10:9. Väga head servid Tammemaalt, Kreegi rünnak.

Märt Roosna: 9:9.

Märt Roosna: 8:9. Tammemaa serviäss.

Märt Roosna: 7:9. Venno nurgast.

Märt Roosna: 6:9. Rikbergi sööt ebaõnnestub.

Märt Roosna: 6:8. Võimas sooritus Tähelt - tulistab täie jõuga serviässa!

Märt Roosna: 5:8. Parkinson eksib servil.

Märt Roosna: 4:8. Parkinson keskelt.

Märt Roosna: 4:7. Täht blokist auti.

Vollekikas: Huvitav, kas Cretu pani Venno nimme platsile, et kõigile nurisejatele näidata, et vana on tõesti vormist väljas?

Märt Roosna: 3:7.

Märt Roosna: 3:6. Ter Horsti rünnak.

Märt Roosna: 3:5. Täht blokist auti.

Märt Roosna: 2:5. Raadik lööb blokki.

Märt Roosna: 2:4. Nimiri rünnak.

Märt Roosna: 2:3. Raadiku rünnak.

Märt Roosna: 1:3.

Märt Roosna: 1:2. Nimiri rünnak.

Vollekikas: Noortele antakse võimalus, et Raadik ja Venno platsil?

Märt Roosna: 1:1. Kreegi rünnak.

Märt Roosna: 0:1.

Märt Roosna: Eesti algkoosseisus on Kert Toobal, Ardo Kreek, Robert Täht, Oliver Venno, Andrus Raadik, Timo Tammemaa ning liberod Rait Rikberg ja Silver Maar.

Märt Roosna: Nimir, Van Garderer, Ter Horst, Plak, Van Solkema, Parkinson, Dronkers - nii alustab täna Holland.

Märt Roosna: Põnev näha, kelle Gheorghe Cretu täna platsile saadab, ilmselt on tehtud mitmeid vahetusi eilsega võrreldes.

Märt Roosna: Tervitused, võrkpallisõbrad! Eesti ja Hollandi mäng on varsti algamas. Kui eile oli Saku suurhallis 2500 inimest, siis praegu on tribüünid üsna tühjad.