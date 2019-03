OTSEBLOGI JA FOTOD | Tartu mängis uskumatul kombel viiendas geimis edu maha, ent suutis siiski Saaremaa alistada ja võita Balti liiga!

Kohtumist alustas paremini saarlased, kes võitsid avageimi 25:21. Seejärel tulid tartlased mängu tagasi, viigistades kõigepealt seisu ning minnes seejärel omakorda ise geimidega 2:1 finaali juhtima.

Saaremaa suutis ise kaotusseisust välja tulla, kui võitsid neljanda geimi 25:19, mis tähendas, et Balti liiga meister selgub otsustavas geimis. Otsustavas geimis sai end paremini käima kodumeeskond, kui mindi 6:2 juhtima. Saarlased tulid järele, viigistades seisu 7:7.

Tartu võitis viis punkti järjest, minnes juhtima 12:7. Taas tulid saarlased järele ning läksid isegi 13:12 juhtima. Viienda geimi lõpp möödus punkt-punkti heitluses. Lõpus näitasid külmemat närvi tartlased, kes tõrjusid kokku Saaremaa kolm matšpalli ning kindlustasid otsustava geimi 19:17 võiduga Balti liiga meistritiitli.

Üleväljamees oli 22 punkti (kasutegur +12) toonud Siim Põlluäär. Tartu resultatiivseimad olid Hindrek Pulk (+2), Meelis Kivisild 13 (+8), Samuel Walker 13 (+4) ja Stefan Kaibald 11 (+4). Viiendas geimis säranud Mart Naabri arvele jäi 10 punkti (+7).



Video matšpallist:

Finaalmängu statistikaga saad tutvuda SIIN. Pronksimängu kohta saad lugeda otseblogi alt.

Balti liiga finaal

Märt Roosna: Hindrek Pulk valiti finaalturniiri MVP-ks. Nüüd on ta aidanud Balti meistriks juba nelja eri klubiga ja iga kord olnud ka MVP.

Märt Roosna: Üleväljamees oli 22 punkti (kasutegur +12) toonud Siim Põlluäär. Tartu resultatiivseimad olid Hindrek Pulk (+2), Meelis Kivisild 13 (+8), Samuel Walker 13 (+4) ja Stefan Kaibald 11 (+4). Viiendas geimis säranud Mart Naabri arvele jäi 10 punkti (+7).

Märt Roosna: 19:17. Pulk lööb palli blokist auti ja Tartu on Balti meister!!!

Märt Roosna: 18:17. Šlomin põrutab ässa ja nüüd on Bigbankil matšpall...

Märt Roosna: 17:17. Walker blokist auti.

Märt Roosna: 16:17. Kivisild eksib samuti servil. Nii ei saagi Bigbank ju võita.

Märt Roosna: 16:16. Jalg auti. Uskumatu finaal!

Märt Roosna: 15:16. Kaibaldilt serviviga. Saaremaale kolmas matšpall.

Märt Roosna: 15:15. Kaibald viigistab. Milline finaal!

Märt Roosna: 14:15. Jalg lööb blokist auti.

Märt Roosna: 14:14. Saaremaa blokk võrgus.

Märt Roosna: 13:14. Kaibald auti ja Saaremaal on matšpall.

Märt Roosna: 13:13. Naaber blokist auti.

Märt Roosna: 12:13.

Märt Roosna: 12:12. Walker ei saa servi kätte ja Tanila ei hellita - kõmm!

Märt Roosna: 12:11. Pulk ületas keskjoone.

Märt Roosna: 12:10. Pulk auti ja kõik on endiselt lahtine.

Märt Roosna: 12:9. Tamme nurgast.

Märt Roosna: 12:8. Põlluääre välja vahetanud Boehm lööb palli maha.

Märt Roosna: 12:7. Naaber lööb palli maha.

Märt Roosna: 11:7. Tamme uuesti blokki, nüüd olid need vist Pulga käed ees.

Märt Roosna: 10:7. Naaber blokeerib Tamme löögi.

Märt Roosna: 9:7. Pulk lööb palli blokist auti.

Märt Roosna: 8:7. Pulk nurgast.

Märt Roosna: 7:7.

Märt Roosna: 7:6. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 6:6. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 6:5. Põlluäär paneb Walkerile bloki - see mees on hoos.

Märt Roosna: 6:4. Veel korra Põlluäär.

Märt Roosna: 6:3. Põlluäär mängib kahese bloki üle.

Märt Roosna: 6:2. Kaibaldilt hea kaitsemäng ja Naaber lööb palli punktiks.

Märt Roosna: 5:2. Naabri löök paneb saali rõkkama. Kas lõpuks jälle Tartu?

Märt Roosna: 4:2. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 3:2. Kaibaldi serviviga.

Märt Roosna: 3:1. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 2:1. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 2:0. Šlomin püüab Jala löögi ühesesse blokki.

Märt Roosna: 1:0. Põlluäär astus tagaliinijoonele.

Märt Roosna: 19:25. Kivisillalt serviviga ja seis Balti liiga finaalis on 2:2.

Märt Roosna: 19:24. Palmar puudutas blokki hüpates võrku.

Märt Roosna: 18:24.

Märt Roosna: 18:23. Jalg blokki. Mõlemalt poolt mängitakse väga head kaitset, pall ei taha maha jääda.

Märt Roosna: 17:23. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 16:23. Jalg lööb palli maha.

Märt Roosna: 16:22. Tanila blokk Kivisillale.

Märt Roosna: 16:21. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 15:21. Boehm on platsil ja Boehm on hoos - pall on maas.

Märt Roosna: 15:20. Tammearu paneb Tammele ühese bloki.

Märt Roosna: 14:20.

Märt Roosna: 13: 20. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 13:19. Põlluäär lööb blokist mööda.

Märt Roosna: 13:18. Naaber keskelt.

Märt Roosna: 12:18. Palmar, kes on täna igati priimalt tegutsenud, lööb serviässa ja tundub, et saame näha ka viiendat geimi.

Märt Roosna: 12:17. Pulk lööb Tanila blokki ja Ojamets asendab ta Märt Tammearuga.

Märt Roosna: Nagu näha, siis publikut on Tartu Ülikooli spordihoones palju.

Märt Roosna: 12:16. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 12:15. Põlluäär Naabri blokki.

Märt Roosna: 11:15.

Märt Roosna: 11:14. Walker blokist auti.

Märt Roosna: 10:14. Jala löök lõpetab väga pika pallivahetuse.

Märt Roosna: 10:13. Jalg blokist auti.

Märt Roosna: 10:12. Šlominilt mõõdetud sööt selja taha ja Kivisild lööb palli maha.

Märt Roosna: 9:12. Palmar paneb Pulgale juba ei-tea-mitmenda bloki.

Märt Roosna: 9:11. Pulk servib võrku.

Märt Roosna: 9:10. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 8:10. Ilus kombinatsioon Saaremaalt, mille lõpetab Tamme täpne löök piki piiri.

Märt Roosna: 8:9. Caics ja Tanila hüppasid võrgu all kokku ja Naaber lükkas palli segamatult maha.

Märt Roosna: 7:9. Walkeri serviviga.

Märt Roosna: 7:8.

Märt Roosna: 6:8. Naaber tulistab auti.

Märt Roosna: 6:7. Tartu blokk on võrgus.

Märt Roosna: 6:6. Šlomini serviviga.

Märt Roosna: 6:5. Naabri temporünnak on võimas.

Märt Roosna: 5:5. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 5:4. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 4:4. Jalg saab käed ette Pulga löögile.

Märt Roosna: 4:3. Põlluääre jaoks pole ühese bloki üle mängimine probleem.

Märt Roosna: 4:2 Tanila serviviga.

Märt Roosna: 3:2 Nüüd üritab Šlomin olla kaval, aga tema hanitus läheb võrku.

Märt Roosna: 3:1. Üritab serveerida teistki, aga üle üritab ja pall lendab auti.

Märt Roosna: 3:0. Pulk serveerib serviässa.

Märt Roosna: 2:0. Tamme lööki aimab hästi Kivisild ja blokk on tõsiasi. Urmas Tali on Rivera asemel platsile saatnud Helar Jala, samas on Põlluäär tagasi.

Märt Roosna: 1:0.

Märt Roosna: 25:19. Boehm eksib rünnakul. Hea serviseeria tegi geimi lõpus Kaibald. Tartu Bigbank juhib 2:1 ja ihaldatud trofeest lahutab neid üks geimivõit.

Märt Roosna: Põlluäär lahkub, Boehm tuleb platsile.

Märt Roosna: 24:19. Šlomin paneb blokis Tamme kinni.

Märt Roosna: 23:19. Kaibaldi serv on parem kui saarlaste vastuvõtt, äss see pole, aga pall Bigbanki poolele ka ei jõua.

Märt Roosna: 22:19. Kivisilla blokk.

Märt Roosna: 21:19. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 20:19. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 20:18. Walkeri hanitus jääb maha.

Märt Roosna: 19:18. Pulk lööb üle kahese bloki.

Märt Roosna: 18:18. Naaber eksib servil.

Märt Roosna: 18:17. Pulk nurgast.

Märt Roosna: 17:17. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 17:16.

Märt Roosna: 16:16. Šlomini serviviga.

Märt Roosna: 16:15. Põlluäär teeb palli päästes kaksk puudet.

Märt Roosna: 15:15. Naabri Mart vajutab ülevalt alla ja tõmbab meeskonnakaaslasi käima.

Märt Roosna: 14:15. Ja nüüd raiub palli vihaga maha.

Märt Roosna: 14:14. Põlluääre rünnakuviga. Mees pole otsusega rahul ja saab kollase kaardi.

Märt Roosna: 13:14. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: Platsile tuleb Mart Naaber, ära läheb Soo.

Märt Roosna: 12:14.

Märt Roosna: 11:14. Kaibaldi serviviga.

Märt Roosna: 11:13. Tamme ründab kõrgelt... kuid auti.

Märt Roosna: 10:13. Kivisilla blokk.

Märt Roosna: 9:13. Palmar lajatab serviässa.

Märt Roosna: 9:12. Tanila keskelt. Bigbank on eksinud lihtsate pallide mängimisel, nüüdki läks Kivisilla tõste Kaibaldile nii pikaks, et viimane pidi palli lihtsalt sõrmedega üle mängima

Märt Roosna: 9:11. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 9:10. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 8:10. Pulk üritab palli päästa, jõuabki kohale, kuid löök ebaõnnestub.

Märt Roosna: 8:9. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 7:9. Pulk lööb blokki ja Bigbanki treener Ojamets annab noorele Märt Tammearule märku: ole valmis sisse minema!

Märt Roosna: 7:8. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 7:7. Pulk auti.

Märt Roosna: 7:6. Soo rünnak ei jää maha ja Põlluäär karistab ära.

Märt Roosna: 7:5. Põlluäär lõi Ribergi palliga pikali. Sõna otseses mõttes.

Märt Roosna: 7:4. Rivera hanitas auti.

Märt Roosna: 6:4. Tanila rünnak.

Märt Roosna: 6:3. Tamme serviviga.

Märt Roosna: 5:3. Caicsi hanitus.

Märt Roosna: 5:2. Walkeri rünnak. Tartu on leidnud selle enesekindluse, mis neil oli eile poolfinaalis Pärnu vastu. Aga saarlastel on mitu käiku veel varuks, kui vaadata pingi poole.

Märt Roosna: 4:2. Pulk auti.

Märt Roosna: 4:1. Väga pikk ja huvitav pallivahetus. Pulk libastus rünnakule minnes ja kukkus, suutis siiski palli üle lükata ja Kivisild pani seejärel Saaremaa rünnakule bloki ette.

Märt Roosna: Kolmas geim on alanud, Bigbank on peal 3:1.

Märt Roosna: 25:22. Kaibald lükkas osavalt palli võrgu kohalt blokist auti ja Bigbank viigistab üldseisu 1:1-le.

Märt Roosna: 24:22. Walkeri palling läheb pikaks. Helenius asendab teda.

Märt Roosna: 24:21. Pulk hanitab. Geimi lõpp on kuulunud temale.

Märt Roosna: 23:21. Pulk lööb väga otsustavalt ja toob punkti.

Märt Roosna: 22:21. Põlluääre rünnak. Saame ühe põneva geimi lõpu.

Märt Roosna: 22:20. Pulk toksab blokist auti, hea serv Šlominilt.

Märt Roosna: 21:20. Walker raiub palli maha.

Märt Roosna: 20:20. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 20:19. Pulga löök jääb maha.

Märt Roosna: 19:19. Rivera toob kaitses üles Kivisilla pommlöögi ja Tamme realiseerib kontrarünnaku.

Märt Roosna: 19:18. Kaibaldilt halval hetkel serviviga.

Märt Roosna: 19:17. Pulga löögil taas käed all, kuid seekord palli tagasi mängida ei suudeta.

Märt Roosna: 18:17. Palmari serviga.

Märt Roosna: 17:17. Veel üks blokk Pulgale.

Märt Roosna: 17:16. Palmar sulustab Pulga löögi. No ei ole Pulga fenomen selles finaalis veel õieti avanenud.

Märt Roosna: 17:15. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 16:15.

Märt Roosna: 16:14. Caics päästab võrgu kohalt palli, kuid teeb kaks puudet.

Märt Roosna: 15:14. Põlluäärel on õnne, pall keerab trossist platsile.

Märt Roosna: 15:13. Kaibald tagaliinist.

Märt Roosna: 14:13. Šlomini serviviga.

Märt Roosna: 14:12. Tamme auti.

Märt Roosna: 13:12. Saarlased astuvad üle keskjoone - tehniline viga.

Märt Roosna: 12:12. Pulk uuesti blokist auti ja seis viigis.

Märt Roosna: 11:12. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 10:12. Rivera paneb Pulga blokiga kinni.

Märt Roosna: 10:11. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 10:10. Põlluääre serviviga. No eks täna ole suur tõestamine, kes on kõvem diagonaal - Põlluäär või Pulk.

Märt Roosna: 9:10. Pulk lööb auti.

Märt Roosna: 9:9. Kaibaldi serviviga.

Märt Roosna: 9:8. Kivisild.

Märt Roosna: 8:8. Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 8:7. Kaibald lööb - julgelt, tugevalt ja edukalt.

Märt Roosna: 7:7. Kivisild võrku.

Märt Roosna: 7:6. Põlluäär nurgast.

Märt Roosna: 7:5. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 6:4. Soo blokk.

Märt Roosna: 5:4. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 4:4. Tanila rünnak.

Märt Roosna: 3:4. Põlluäär auti.

Märt Roosna: 3:3.

Märt Roosna: 2:3. Caicsi rünnak. Saaremaa B-kapten on olnud finaalis hea. Kapten A on siis Põlluäär.

Märt Roosna: 2:2. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 1:2. Tartu saab kaitses palli kätte, kuid tekib segadus ja keegi ei lähe tõstma.

Märt Roosna: 1:1. Rünnakupunktid Tammelt ja Walkerilt.

Märt Roosna: Fototõestus, et Tartu liberol Rait Rikbergil on käed-jalad tööd täis.

Märt Roosna: 21:25. Lõpuks suudavad saarlased geimpalli realiseerida, Tanila rünnak jääb maha. Saaremaa juhib 1:0.

Märt Roosna: 21:24. Pulk lööb palli maha.

Märt Roosna: 20:24. Kivisild lajatab serviässa. Bigbank on ärkamas.

Märt Roosna: 19:24. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 18:24. Tanila keskelt.

Märt Roosna: 18:23. Kaibaldilt äss.

Märt Roosna: 17:23. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 16:23. Tamme blokist auti.

Märt Roosna: 16:22. Märt Tammearu rünnak.

Märt Roosna: 15:22. Siim Tammearu eksib serviga.

Märt Roosna: 15:21. Rivera auti.

Märt Roosna: 14:21. Pulga rünnak.

Märt Roosna: Märt Tammearu asendab Walkerit.

Märt Roosna: 13:21. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 13:20. Veel korra Põlluäär, ta on meeskonda hästi vedanud.

Märt Roosna: 13:19. Walker blokist auti.

Märt Roosna: Kaibald asendab Heleniust.

Märt Roosna: 12:19. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 12:18. Soo Caicsi blokki. Saarlased mängivad tõesti hästi ja Bigbank on üsna nõutu.

Märt Roosna: 12:17. Tanila rünnak.

Märt Roosna: 12:16. Walker sulustab Põlluääre löögi.

Märt Roosna: 11:16. Caics paneb Walkerile bloki.

Märt Roosna: 11:15. Soo tõste ebaõnnestub ja Tartu ei jõua rünnakule.

Märt Roosna: 11:14. Kivisillalt äss.

Märt Roosna: 10:14. Pulga rünnak, lõpuks saadi Põlluäär servijoone tagant minema.

Märt Roosna: 9:14. Walker ei saa hästi servi kätte ega suuda ise keerulist olukorda klaarida, vaid lööb auti.

Märt Roosna: 9:13. Põlluäärelt serviäss!

Märt Roosna: 9:12. Tanilalt osav pettelöök ja pall on maas.

Märt Roosna: 9:11. Šlomin hanitab tõstmise asemel.

Märt Roosna: 8:11. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 8:10. Rivera serviviga.

Märt Roosna: 7:10. Riveralt serviäss, kliendiks Walker.

Märt Roosna: 7:9. Tamme paneb Pulgale bloki ja peab ütlema, et Tartu rünnakuliider ei ole hästi alustanud.

Märt Roosna: 7:8. Rivera saab käe valgeks.

Märt Roosna: 7:7. Kivisilla rünnak viigistab.

Märt Roosna: 6:7. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 5:7. Pulk pikalt auti.

Märt Roosna: 5:6. Soo on mänguks hästi valmis ja naelutab palli põrandale.

Märt Roosna: 4:6. Pulk hanitab auti.

Märt Roosna: 4:5. Tamme hanitus. Tema on esimene mängija, kes punkti teenib.

Märt Roosna: 4:4. Tamme serviviga. Uskumatu algus, keegi ei suuda servi sisse lüüa.

Märt Roosna: 3:4. Kivisilla serviviga. Mis toimub?

Märt Roosna: 3:3. Põlluääre serviviga.

Märt Roosna: 2:3. Helenius eksib servil.

Märt Roosna: 2:2.

Märt Roosna: 1:2. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 1:1. Rivera serviviga.

Märt Roosna: 0:1. Walker lööb võrku.

Märt Roosna: Tartul tulevad platsile Dmitro Šlomin, Hindrek Pulk, Jan Helenius, Samule Walker, Meelis Kivisild, KevinSoo ja libero Rait Rikberg.

Märt Roosna: Saaremaa alustab koosseisus Mihkel Tanila, Rauno Tamme, Eddie Rivera, Artis Caics, Harri Palmar, Siim Põlluäär ja libero Johan Vahter.