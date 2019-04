OTSEBLOGI JA FOTOD | Pärnu Võrkpalliklubi võitis tõelise põnevusmängu ja juhib finaalseeriat juba 3:0

Aga kas Pulgale on üldse antud võimalus samamoodi domineerida? Ta pole üheski kaheksast geimist saanud brasiillasest rohkem tõsteid. Kokku on Pulk saanud tõsteid 51 (24% Bigbanki kõigist rünnakutest), Chizoba 85 (41%). Kui avamängus ei kippunud Pulga löögid maha jääma, siis teises oli ta igati edukas – 15 punkti, kasutegur +10, rünnakuresultatiivsus 55% ja rünnakuefektiivsus (punktidest on vead maha võetud) 50%. Võrdluseks: tolles mängus 24 silma toonud Chizoba resultatiivsus oli 64%, kuid efektiivsus 42%.

Eriti totter olukord oli teise mängu lõpus, kui Pulk sai kahes viimases geimis vähem tõsteid kui Märt Tammearu. Noormängija oli tol päeval rünnakul raskustes (lõi 14 tõstest maha vaid 1), no milleks siis vägisi toppida? Ojamets mainis, et sidemängija Dmitro Šlomin unustas Pulga. Unustas? Unustas mehe, kes on tassinud aastaid oma võistkondi finaalides? Kui mängujuhil on probleemid mäluga, peaks treener talle asju jooksvalt meelde tuletama. Teine variant on, et Šlominil ripub ju selja peal punane kätekuivatusrätt. Tikkige selle peale Pulga nimi! Igatahes peab Šlomin paremini tunnetama, kes on parasjagu „kuum” ja kes mitte.

* Naaber tõmmaku pidu käima!

Tartul on puudu emotsionaalne liider, käivitaja. Selle koha võiks täita Mart Naaber, kes on mingis mõttes eriline mängija ja kelle emotsioonipursked mõjuvad kogu tiimile sütitavalt. Avamängus oli ta null, teises juba väga heal tasemel. Kusjuures see oli üks konkreetne rünnak teises geimis, mis aitas tal end leida. Nüüd tuleks Naaber kohe avageimis üles leida ja käima saada. Kui Pärnus käis mängu vaatamas 820 inimest ja fiiling oli juba päris hea, siis üleüldine märkus ka pealtvaatajatele – ärge hoidke ennast tagasi, aidake omasid häälekalt!

* Chizobal hoida avageimis kontrolli all!

Ta on lõunamaa mees, kui saab alguses oma sambakarnevali käima, siis lustib lõpuni. Esimeses mängus tõi juba avageimis 11 ja teises mängus avageimis 10 punkti. Seda ei tohi lubada! Las tuleb mujalt, aga mitte Chizobalt. Pärnu sidemängija Martti Keel on teinud kahtlemata häid esitusi, aga mingis mõttes on olnud ta mugavustsoonis. Teises mängus kasutas ta enda jaoks mitte nii väga sobivat temporünnakut vaid 11 korda (Toms Švans sai 8 ja finaalseeria suurim üllataja Tamar Nassar vaid 3 tõstet). Nüüd tulekski rahumeeli keskmisi blokiga mitte nii väga valvata, las Keel proovib sinna tõsta, eks näis, kui hästi välja tuleb.

* Kaibald servigu pool meetrit kaugemalt!

See on nüüd naljaga öeldud, aga jah, Bigbank pole tegelikult oma servipotentsiaali suutnud välja mängida. Stefan Kaibaldil on väga ohtlik hübriidserv, paraku on ta pallingud kukkunud väga napilt auti. Avamängu teises geimis õnnestus tal hea seeria ja siis suutis Tartu kohe ka algedu geimivõiduks realiseerida. Pärnus vastuvõttu on tsementeerinud Taavet Leppik (avamängu vastuvõtt 79%, teises 70%), temast tuleks kindlasti mööda lüüa, ka libero Silver Maar saab hakkama. Pärnu nõrk koht peaks olema tagaliini kolmas liige – kas Atvars Ozolinš või Ilja Kovaljov. Kui kuskilt murenema hakkab, siis sealt.

Kui Pärnust räägitakse kui väga heast servimeeskonnast, siis mängijaid eraldi võttes ei ole Bigbank sugugi vähem potentsiaalikas – Kaibald, Meelis Kivisild, Šlomin, Pulk, Sam Walker, Tammearu. Siit võiks pauku tulla küll. Avamängu neljandas geimis suures kaotusseisus hakkasid mehed ühtäkki hoopis ohtlikumalt servima, aga siis oli juba liiga hilja. Järelikult osatakse küll, aga alustatakse liiga konservatiivselt. Keerame nüüd kohe 95% pealt 100% peale ja anname tuld!