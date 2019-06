OTSEBLOGI - JA FOTOD | Hea töö! Kas õige mängu üles leidnud Eesti võrkpallikoondis võidab MM-i esikaheksa tiimi tõesti kuivalt?

Eesti naiskonna resultatiivseimaks kerkisid Kristiine Miilen ja Kristel Moor 15 silmaga. Nette Peit lisas kaheksa, Eliise Hollas kuus silma. Võitjate tulemuslikum mängija Tina Grudina 13 silmaga.

Eestlannadel on kolme mänguga kirjas kaks kaotust ja üks võit, mis annab neile neljaliikmelises alagrupis Sloveenia ja Kreeka järel kolmanda kohta. Sloveenial on koos 9, Kreekal, Eestil 2 ja Portugalil 1 silm.

Võrkpalli Euroopa liiga 25:23. Pulk! Eesti juhib 2:0 ja hollandlased on üsna jahmunud nägudega: kas me tõesti kaotame nüüd Eesti teisele koosseisule? 24:23. Keel annab jälle mõnuga keskele ja Tammemaa ei hellita. 23:23. Pulk tulistab auti. 23:22. Treiali rünnak. 22:22. Nimir viigistab. 22:21. Lõpp kisub tuliseks, Hollandile vilistati soe pall. 21:21. Kollo viigistab. 20:21. Nimiri rünnak. 20:20. Treial auti. Nüüd oleme ise teinud kolm viga järjest. Cretu võtab aja. 20:19. Pulk lööb auti. 20:18. Van Gardereni serviviga. 19:18. Tammemaa pallib auti. 19:17. Hollandi serviviga. 18:17. See Parkinson on ikka paras loom, nüüd lõi hirmsa nätaka ülevalt alla. 18:16. Raadik nurgast. 17:16. 17:15. Van Gardereni rünnak. 17:14. Keel annab pikale läinud vastuvõtu enesekindlalt temposse ja Tammemaa ei hellita. 16:14. Smit keskelt. 16:13. Raadik! 15:13. Nimir on platsil ja lööb kohe ära. See mees võib üksinda platsi puhtaks lüüa. 15:12. Kollo nurgast. 14:12. Keele serviviga. 14:11. Gardereni serviviga. 13:11. Parkinson keskelt. 13:10. 12:10. Mees, kellega oleme raskustes, on van Garderen. Nüüdki jääb ta löök maha. 12:9. Raadiku serv pole tugev, aga kukub täpselt kahe mehe vahele maha. 11:9. 10:9. Smit keskelt. 10:8. Raadik nurgast. 9:8. Treiali serv võrku. 9:7. Pulk on leidnud hea enesekindluse ja paneb jälle palli kätest välja. 8:7. 8:6. 7:6. Ter Maadi rünnak. 7:5. 7:4. Keel annab eriti terava pika temposöödu ja Treial lööb palli maha. 6:4. Keemink hanitab teist puudet. 6:3. Hollandi blokk võrgus. 5:3. Van Gardereni rünnak. 5:2. Raadik tagaliinist. Eesti mängib hoopis teist mängu kui kahes esimeses matšis, tore vaadata. 4:2. Raadik põmmutab kolmesest blokist läbi. Ju seal oli kuskil imepisike hiireauk... 3:2. Keele ja Tammemaa koostöö klapib kaunilt. 2:2. Smit servib imepalli mööda joont ja kukub sisse. 2:1. Van Gardereni rünnak. 2:0. Pulk tulistab serviässa! 1:0. Pulk! Holland alustab taas Wouter Ter Maadiga, Nimir Abdel-Aziz on tagasi pingil. 25:22. Raadiku rünnak kuulutab eesti geimivõitu, juhime 1:0. 24:22. Van Gardener paneb Pulga blokiga kinni. 24:21. Nimiri rünnak. 24:20. Holland on platsile toonud diagonaali Nimiri. Too teeb servivea. 23:20. Keele serv läheb pikaks. 23:19. Vana hea Raadik on tagasi - tagaliinirünnak! 22:19. Hollandi serviäss ja Gheorghe Cretu võtab aja maha: "Hei, ettevaatlikult - nende kutidega ei saa kergelt midagi..." 22:18. 22:17. Jorna rünnak. 22:16. Kollo ei hellita - pall maha. 21:16. Raadiku serviviga. 21:15. Nurka aetud Holland riskib serviga, aga tuleb veel üks viga. 20:15. Pulga serviviga. 20:14. Vastaste sidemängija Wessel Keemink teeb sooja palli. 19:14. Hollandi serviviga. 18:14. Van Gardeneri rünnak. 18:13. Superpunkt! Keel ja Pulk seisid kaitses kui kalju ja Hollandi rünnakud ei jäänud maha, lõpuks pani Pulk bloki! Rahvas, keda siin on umbes 1200, juubeldas. 17:13. Koondise eest 100. mängu pidav Treial teeb kaks uhket rünnakut järjest ja juubeldab. 16:13. Tim Smit keskelt. 16:12. 15:11. Pulgalt blokk! 14:11. 13:11. Hollandi serviviga. 12:11. Pulga serviviga. 12:10. Hollandi serviviga. 11:10. 11:9. Võimas kaitsemäng Maarilt ja Pulgalt ja Raadik lööb palli maha. 10:9. 10:8. Raadiku rünnak. 9:8. Pulga hanitus. 8:8. Van Gardeneri rünnak. 8:7. Raadik blokist auti. 7:7. Kollo serviviga. 7:6. Hea kiire tõste ja Pulk saab ühese bloki vastu kenasti hakkama. 6:6. Keel saab nüüd kaitses palliga korralikult vastu pead, aga ei hullu, jätkab. 6:5. Hollandi serviviga. 5:5. Pulk lööb kolmese bloki vastu auti. 5:4. Kollo lükkab osavalt blokist auti. 4:4. Hollandis serviviga. 3:4. Keele tõste jääb veidi eemale ja Tammemaa teeb palli päästes sooja palli. 3:3. Van Gardener nurgast. 3:2. Raadiku toks-löök jääb maha. 2:2. Parkinsoni temporünnak. 2:1. Kollo rünnak. 1:1. Ter Maat viigistab. 1:0. Tammemaa blokk! Tuletame meelde, et Holland sai mullusel MMil kõrge kaheksanda koha. Midagi lihtsat ootamas ei ole. Eesti alustab koosseisus Markkus Keel, Hindrek Pulk, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Henri Treial, Timo Tammemaa ja libero Silver Maar. Kohe on algamas meeste mäng, vahetame lipu ära ja paneme edasi :) 24:26. Zatkovici serviäss lõpetab mängu, Sloveenia võidab 3:0. 24:25. Šcuka rünnak. 24:24. Miilen lööb julgelt - kahesest blokist auti! 23:24. Zatkovici rünnak. Uskumatu! Moor lööb blokist auti, aga kohtunik annab uue palli. 23:23. Hollase blokk! 22:23. Sloveenia ründab auti, antakse veel võimalus. 21:23. Sloveenia keskelt. 21:22. Miilenilt ilus tagaliinirünnak. 20:22. Zatkovici rünnak. 20:21. Moor eksib servil. 20:20. Nüüd Miilenilt lõpuks perfektne vastuvõtt ja Moor lööb palli maha. 19:20. Taas Miilen vastuvõtul hädas, pikk pallivahetus lõppeb Sloveenia rünnakuga. 19:19. Miilenilt halb vastuvõtt, Ennok ei suuda kahest blokki üle mängida ja pall kukub maha. Nagu ka eelmine geim käriseb meie mäng otsustaval hetkel Miileni vastuvõtu pealt. 19:18. Miilen ei saa servi kätte. 19:17. Zatkovic Ennoki blokist auti. Meie poolel on vahetusmängijatest platsil ka Eliisa Peit. 19:16. Grudina jääb meie blokeerijatele endiselt liig kiireks ja püüdmatuks. Aga ei hullu. 19:15. Moori blokk! 18:15. Hollase rünnak. 17:15. Paraku... Miileni serviviga. 17:14. Mori toksab auti. Muide, Eesti juhtis kahes esimeses geimis mõlemas 17:15. Näis, kas nüüd suudetakse otsustavas faasis kindlamalt tegutseda. 16:14. Moori rünnak. 15:14. Zatkovici serviviga. 14:14. Väike ja väle Grudina teeb meie naiskonnale palju pahandust temporündajana. 14:13. Õnne on ka vastastel, Zatkovici imelik löök toob punkti. 14:12. Miilen blokist auti. 13:12. Moor blokki. 13:11. Miilen blokist auti. 12:11. Eesti kolmene blokk peab. 11:11. Nõlvaku vastuvõtt jääb kaugeks ja Miilen eksib väga kõrge tõste realiseerimisel. Ja niuhti ongi jälle eduseis kadunud. 11:10. Nüüd nõuti Moorile sooja palli, aga Sloveenia sai lõpuks niigi punkti kättte. 11:9. Zatkovici rünnak. 11:8. Moor! 10:8. 10:7. Peit - kõrgelt ja võimsalt. 9:7. 9:6. Sobocan eksib servil. 8:6. Grudina hanitab väga osavalt. 8:5. Scuka auti. 7:5. Grudina keskelt. 7:4. Hollas blokist auti. 6:4. Moor lööb auti ja peidab näo kätesse. 6:3. Sloveenia rünnakuviga. Taas on Eestil geimi alguses edu, aga siiani pole seda suudetud kordagi hoida. 5:3. Miileni hanitus. Eesti poolelt käib liberona platsil ka nooruke Nathalie Anett Haidla. 4:3. 4:2. Moor! Väga hästi varjab rünnakusuunda. 3:2. Planisec keskelt. 3:1. 2:0. Eesti on taas geimi alguses hea. 21:25. Scuka löök lõpetab geimi, Sloveenia juhib 2:0. Üldiselt on Eesti mänginud nendega väga võrdselt, aga kuidagi tundub, et Sloveenia on rohkem nö valmis võistkond. Meil mõõnad pikemad ja valel ajal. 21:24. Taas temporünnak, seekord lööb palli maha Kullerkann. 20:24. 20:23. Hollas keskelt! Ilus rünnak. 19:23. Nüüd kukub paras pioneeriserv meie poolele, Miilen teeb valearvestuse. Teda asendab Hanna Pajula. 19:22. Peit hanitab võrku. 19:21. Miilen ei saa servi kätte. 19:20. Scuka rünnak. 19:19. Scuka lööb osavalt blokist mööda. 19:18. Sloveenia suisa pakub meiel geimivõitu, veel üks serviviga. 18:18. 18:17. Sloveenia serviviga. 17:17. Miilen auti. 17:16. Kiisk taas servima, taas eksib ja neiu on ikka kuri enda peale. 17:15. Nüüd kasutab Mõnnakmäe palju rünnakul just Miilenit ja taas lööb too kahesest blokist auti. 16:15. Moor vajutas võrku. Peiti asendab Ennok. 16:14. Sloveenia temporünnak. 16:13. Miilan jälle kahesest blokist parem. 15:13. Raske pall Miilenil, kuid saab kahesest blokist jagu. 14:13. Peit tagaliinist. 13:13. Kullerkann nurgast. 12:13. Moori serviviga. 12:12. Sloveenia "soe pall". 11:12. Hollas pallib auti. 11:11. Grudina serviviga. 10.11. 10:10. Miilen saab blokist jagu. Just temalt ootaks rünnakul rohkem, võimu on tal küll ja veel. 9:10. Peit astub tagaliinijoonele. 9:9. Peidi sihik on paigast ja pall lendab meetreid auti. 9:8. Sloveenia side Eva Mori "viskab" palli meie poolele. 9:7. Erženi serv läheb pikaks. 8:7. Lühike Grudina keskelt. 8:6. Jälle imepikk pallivahetus, imeline võrkpall! Sloveenia tõi kaitses hullud pallid üles, kuid lõpuks skoorib Miilen. 7:6. Ülipika pallivahetuse lõpetab Sobocani rünnak. 7:5. 7:4. Erženi rünnak. 7:3. Sloveenia rünnakuviga. 6:3. Sloveenia serviviga. 5:3. Scuka rünnak. 5:2. Peit lööb palli maha. 4:2. Miilen saab kaitses palli kätte, kuid Kullerkann on võrgus olnud. 4:1. Miileni hanitus. 3:1. Hollaselt serviäss! 2:1. Eesti juhib teist geimi. Avageimis oli Kristel Moor imeline - 8 punkti (rünnak 9st 6; 2 blokki). Peit ja Miilen toetasid teda 3 punktiga, Sloveenia punktid jagunesid väga ühtlaselt, neli mängijat 4 peal. 23:25. Tõste Peidile jääb madalaks ja ta lööb blokki. Avageim oli võrdne ja võitluslik, kuid lõpp läks käest. Sloveenia ees 1:0. 23:24. 23:23. Moori vasak käsi ei hellita - pall maas ja seis viigis! 22:23. Moor blokist auti. Veel on võimalus! 21:23. Oeh... Eesti platsimäng laguneb ja pall kukub lihtsalt maha. 21:22. Nüüd söötis vastane suisa kahe käega ja pall jäi meie poolele maha. 21:21. Scuka trossi ja jälle viik! 20:21. Ei tea mitmendat korda eksib Sloveenia blokk ja Eesti punkt. 19:21. Mõnnakmäe hanitus blokist auti, kui mu vanad silmad õigesti nägid. 18:21. Oi pärgel! Moori löök tuuakse imekombel üles ja siis jookseb eestlannadel juhe kokku - Mõnnakmäe tõstab, aga lööjat seal pole. Ju arvati, et eelmine pall jääb maha. See oli väga oluline punkt. 18:20. Hollase löögil on käed ees - blokk. Ennok tuleb Peidi asemel servivastuvõttu parandama. 18:19. Väga kindlalt pommitanud Moor eksib nüüd. 18:18. Aga käsi vist värises, pall lendas meetri jagu auti. 18:17. Mõnnakmäe päästis Peidi kehvapoolse vastuvõtu ja Moor lööb palli maha. Ingrid Kiisk servima. 17:17. Eesti hädas vastuvõtul ja eduseis kiirelt läinud. 17:16. Eržen, kes on parajalt kogukas ja jõuline, raiub palli läbi Miileni bloki maha. 17:15. Uhh! Sloveenia serv kukub napilt auti. 16:15. Erženi rünnak. 16:14. Planinseci temporünnak. 16:13. Nette Peidi rünnak jääb maha. 15:13. Moor! 14:13. Nüüd vastuvõtt käes ja Scuka lööb ära. 14:12. Super! Peit saab nüüd käed "blokiseks" ja Hollas jätkab oma jalad-maas servidega vastase kiusamist. 13:12. Moori blokk! Teist ringi järjest ei saada kätte Hollase serve. 12:12. Sloveenia blokeerijad rikuvad reegleid. 11:12. 10:12. Taas Miilenilt ebatäpne vastuvõtt, Scuka lööb ära. 10:11. Sloveenia serviäss, nüüd Miilen hädas vastuvõtul. 10:10. Planisec keskelt. 10:9. Grudina servib võrku. 9:9. Nette Peit ei saa kätte Grudina planeerivat servi. 9:8. 9:7. Zdovc Sporeri serviviga. 8:7. 8:6. Lana Scuka rünnak.Huvitav nimi. 8:5. Eesti blokk! Hollas vist punkti autor. 7:5. Sloveenia teeb lihtsa vea, tagaliinis olnud mängija ründas eespool tagaliinijoont. 6:5. Miilen blokist auti. 5:5. Miilen püütakse blokiga kinni. 5:4. Sloveenia rünnak. 5:3. Miilen tagaliinist. 4:3. 4:2. Sloveenia blokk võrgus. 3:2. Erženi rünnak. 3:1. Moori rünnakuviga. 3:0. Vuhh! Moor lõi palli maha ja äärepealt oleks see mu kohvitopsi pikali löönud. 2:0. Miileni hanitus jääb maha. 1:0. Ilus algus, Moor lööb palli maha. Hümnid kuulatud, läheb lahti! Sloveenia pole tänavu Euroopa liigas veel geimigi kaotanud, loodetavasti lõpetavad eestlannad selle pulli kohe avageimis ära :) Eesti naiskond alustab samas koosseisus nagu eelmises võidukas mängus Portugali vastu. Sidemängijaks Julija Mõnnakmäe, diagonaalis Kristel Moor, nurgas Kristiine Miilen ja Nette Peit, keskel Liis Kullerkann ja Eliise Hollas ning libero Kristi Nõlvak. Eile toimunud teises Hõbeliiga B-grupi mängus sai Kreeka 3:1 jagu Portugalist. Kui Eesti täna võidaks, oleks nii meil, Sloveenial kui ka Kreekal kolme vooru järel kaks võitu. Tervitused Tartust! Soojendus käib, publikut koguneb. Arutasime asja ka Eesti naiskonna treeneritega ja jõudsime üksmeelele, et pagana hea oleks siit skalp ära võtta :) Reaalsuses see kindlasti väga lihtne pole, avamängu Eesti ju kaotas kuivalt ja peale seda on Sloveenia saanud veel täiendusi. Ehk ilmselt hakkab Eesti teise koha eest võitlema eelkõige Kreekaga.

ENNE MÄNGU:

Rahvusmeeskond on Kuldliiga B-alagrupis pidanud kaks mängu, viimati jäädi 1:3 alla Horvaatiale, enne seda kaotati Hispaaniale 0:3. Alagrupi liider on 4 punktiga Holland, sama palju punkte on ka Horvaatial ja Hispaanial, Eesti jätkab võiduta. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liitusid meeskonnaga täna. Tänases mängus neist keegi veel kaasa ei tee.

Peatreener Gheorghe Crețu sõnul on Hollandi näol tegu seni tugevaima vastasega. "Neil on kohal kõik staarid peale ühe ja mõistagi on Holland väga hea meeskond, kes riskib servil palju. Meie püüame oma mängus parandada detaile, mis kahes esimeses kohtumises ei õnnestunud, kindlasti vajame rohkem agressiivsust servil. Loodan, et Tartu publik leiab tee saali ja meie anname endast kõik, et esimene võit oma fännide silme all kätte saada," ütles juhendaja.

Ka sügisesel EM-finaalturniiril kuuluvad Eesti ja Holland ühte alagruppi.