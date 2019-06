OTSEBLOGI | Holland küttis Eestile korraliku sauna ja kirjutas protokolli uskumatu numbri. Miks Cretu Tähe pingile jättis?

A-grupis sai Avo Keele juhendatav Läti kolmanda võidu järjest, Slovakkiat löödi võõrsil 3 : 1. Aga kuna samal ajal võitis Türgi sama skooriga Belgiat, kadus lätlastel edasipääsu lootus, grupi võitjana tuleb Tallinnasse Türgi, kes on Kuldliigas ainsana kaotuseta.



C-grupis alistas Valgevene 3:0 Soome ja Ukraina 3:0 Tšehhi. Seal on tabeliseis enne viimast vooru põnev, neljanda finaalturniirile pääseja selgitavad Ukraina ja Valgevene.



Kui meestel on kodusel finaalturniiril kohta tagatud, siis Eesti naiskonnal enam edasipääsulootust ei olnud. Täna kaotati võõrsil Kreekale 1:3. Eesti naiskond näitas hambaid, võites avageimi 29 : 27. Seejärel pani Sloveeniaga grupi esikoha eest võitlev Kreeka paremuse maksma, Eesti sai geimides 18, 20 ja 24 punkti. Kristel Moor tõi 13, Nette Peit 12 ja Liis Kullerkann 11 punkti.

Võrkpalli Euroopa liiga

25:17. Venno lööb blokki ja korralik kuum 0:3 saun on tõsiasi. Holland on alagrupi võitnud ja tuleb Eestisse finaalturniirile.

24:17. Ilus temporünnak Hollandilt ja matšpallid.

23:17. Raadik toob rünnakuga punkti.

23:16. Hädalahendus ja Venno lööb blokki.

22:16.

21:16. Keel-Kreek ja pall on maas.

21:15. Kollo blokki.

20:15. Keele serv pikk.

19:15. Ter Maat eksib servil.

19:14.

18:14. Hollandi rünnakuviga.

18:13. Hollandi sevriviga.

18:12. Ter Horsti rünnak.

17:12. Venno rünnak.

17:11. Venno serviviga.

16:11. Nimiri serviviga.

16:10. Ter Horsti rünnak.

15:10. Kreegilt veel äss!

15:9. Blokk!!! Kreegilt. Aga kahjuks vist hilja.

15:8. Kollo servib võrku.

14:8. Nimir auti.

14:7. Oeh...

13:7. No ei ole rohtu Nimiri rünnakute vastu. Blokk? Ei mäletagi, mis asi see on.

12:7. Venno rünnak.

12:6. Nimiri rünnak. Kahe geimi järel oli tal koos 12 punkti.

11:6. Toobalit asendav Keel lükkas palli kätest välja.

11:5.

11:4. Kollo rünnak.

11:3.

Aga kes siis olema peaks? Tähel on õlg valus. Tamme?

Pall: Raadik on KOHUTAV, miks ta platsil on??

10:3. Nimiri haamer on armutu.

9:3.

9:2. Ter Horst lööb paraja lotoässa.

8:2. Ter Horsti rünnak.

7:2. Nimiri serviviga toob Eestile punkti juurde.

6:1.

Teises geimis jäi Venno nulli peale, blokke pole Eesti täna veel saanud, Kreegilt 7, Vennolt 5 punkti, nurgamehed Raadik ja Kollo on 4 peal (ja kasutegur miinuses, Raadikul -3, Kollol -2).

4:1. Kreegi serviviga.

3:1. Raadiku rünnak.

3:0. Asi hakkab nutuseks minema. Aga luban, et 0:8 täna ei tule!

2:0. Kollo blokki.

1:0.

Kuna Hispaania kaotas täna Horvaatiale 1:3, siis Hollandi esikoht on tänase võidu puhul kindel ja me näeme neid 21.-22. juunil Tallinnas.

24:17. Kollo pikalt auti ja Hollandi geimpall.

25:17. Kollo lööb auti ja asi kipub minema saunahõnguliseks. Holland juhib 2:0.

23:17. Hollandi rünnak.

22:17. Kollo rünnak.

22:16. Aga ei, Holladi rünnakuid takistada ei suuda.

21:16. Tammemaa jõudemonstratsioon - palli põrandasse.

21:15. Raadik lööb aumehena pallingu pikaks.

20:15. Kollo rünnak auti, aga kohtunik eksib meie kasuks taas.

20:14.

19:14. Nimir blokist auti.

18:14. Tammemaa keskelt.

18:13.

17:12. Kollo auti.

Info Hollandist räägib, et Tähel on õlg valus, sestap ta ka pole platsil.

16:11. Jälle Nimir.

16:12.

15:11. Kreek.

15:10. Tammemaa serv läheb pikaks.

14:10.

14:9. Nimir on hoos ja lööb palli piki piiri maha.

13:9. Venno lööb otse blokki.

12:9. Hollandlane leiab platsi keskel tühja koha.

11:9. Hollandlasel käsi võrgus, punkt Eestile.

11:8. Venno servib kahjuks võrku.

10:8. Nimir servib pikalt auti.

Mõtlemisaeg Eestilt.

10:7. Eesti jääb juba kolme punktiga taha.

9:7. Holland lööb blokist auti.

8:7. Nimir.

7:7. Kreek.

7:6. Nimir kenasti blokist mööda ja väljakule.

6:6. Holland viigistab.

5:6. Raadikult punkt.

5:5. Holland lööb Kreegi kätest auti.

4:5. Kreek lööb blokist auti.

4:4. Plak lööb palli maha.

3:4. Nüüd lööb Parkinson servi võrku.

3:3. Raadik eksib servil.

2:3. Ter Horst servis võrku.

2:2. Parkinson temporünnakust pall maha.

1:2. Holland servib pikaks.

1:1 Holland viigistas.

0:1. Raadik lööb palli maha.

Teine geim algas.

Vahele Andrei Ojametsa mõtted. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/andrei-ojamets-alla-jaime-kaitsemangu-kvaliteedis-aga-kokkuvottes-oli-korralik-mang?id=86511383

25:19. Holland võtab avageimis veenva võidu ja juhib 1:0. Minu peamine küsimus on, miks ei mängi Robert Täht?

24:19. Servima tulnud Keel eksib.

23:19. Vennolt veel üks resultatiivne rünnak.

23:18. Ter Horsti rünnak. Holland on avageimi ikka selgelt kontrollinud.

22:18. Venno lööb blokist auti.

22:17. Tammemaa rünnak. Hea vastuvõtt Rikbergilt, taas oli julm pommserv.

22:16. Nimir tulistab ässa, Kollo ei saa pallingut kätte. Oleme vastuvõtul hätta jäänud.

21:16. Venno auti.

20:16. Kreegi serviviga.

19:16. Kreek!

18:16. Raadiku rünnak.

18:15. Ter Horsti rünnak.

Vabandust - 17:15 ikka.

18:14. Venno rünnak.

17:14.

16:14. Venno rünnak.

16:13. Nimir blokist auti.

15:13. Tammemaalt hea serv ja Kollo lööb palli maha.

15:12. Venno saab käe valgeks.

15:11. Raadiku serv lendab kolm meetrit auti.

14:11. Ter Horsti serviviga.

14:10. Tammemaa lööb blokki.

13:10. Holland lööb serviässa.

12:10. Nimiri rünnak.

11:10. Nimir lööb serviässa, aga kohtunik eksib Eesti kasuks.

11:9. Nimir blokist auti.

10:9. Toobal andis kolme meetri pealt Kreegile ja pall on maas.

10:8. Rikbergi sööt vilistatakse "soojaks". Noh jah...

9:8. Raadik blokki.

8:8. Ter Horst auti.

8:7.

8:6. Kollo lööb blokki.

7:6. Tuleb, aga Hollandi poolt - Plak.

6:6. Kreek alustab lammutustööd - nätaki ja pall maas. Rohkem temporünnakuid!

6:5. Plak keskelt.

5:5. Tammemaa rünnak.

5:4. Kollol rünnates käsi võrgus.

4:4. Raadiku serviviga.

3:4. Kollo rünnak.

3:3. Venno teine serv läheb pikaks.

2:3. Temporündaja Parkinson lööb pallist mööda.

2:2. Aga nüüd alustab Nimir serviveaga.

2:1. Nimiri rünnak. Eelmises mängus lõi see mees 9 ässa!

1:1. Plaks eksib servil.

1:0. Fabian Plak viib Hollandi ette.

Eesti algkoosseisus on Kert Toobal, Oliver Venno, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Ardo Kreek ja libero Rait Rikberg. Aga kus on Robert Täht?

Eesti ja Hollandi mäng algab. Hall on väike ja rahvast täis.

Avo Keel tõestas, et ka lühikestes pükstes võib võita :)

A-grupis sai Türgi 3:1 jagu Belgiast ja kindlustas võidu ning pääsu 21. ja 22. juunil Tallinnas toimuvale finaalturniirile.

Rõõm on teatada, et lõunanaabrid lätlased on Kuldliigas saanud Avo Keele juhtimisel juba kolmanda võidu, seljatades Slovakkia võõrsil 3:1.

26:24. Kreeka saab ikka oma tahtmise, võttes Eesti üle võidu jälle numbritega 3:1.

24:24. Eesti päästab matšpalli!

24:23. Kreekale esimene matšpall.

23:23. Eesti naiskond viigistab!

23:20.

22:20.

21:19. Kas Eesti suudab veel mängu päästa?

20:18. Aga kiirelt saavad kreeklannad kaks punkti tagasi.

18:18. Eesti naiskond jõuab viigini.

18:16.

16:16.

15:16. Eesti pääses juhtima 16:13, kuid nüüd said kreeklannad kaks punkti.

13:13.

11:12. Mõõn jätkub, edu sulab.

9:12.

7:12.

4:10. Eesti naiskond jätkab bravuurikalt.

3:8. Eesti pole alla andnud ja läheb neljandat geimi alguses juhtima!

Kreekasse on sõitnud ka meie koondise fänne.

25:20. Kreeka ei värista lõpus kätt ja võtab geimi ära, minnes juhtima 2:1. Kuna neil käib äge rebimine Sloveeniaga, siis on vaja kindlasti võita 3:1, et mitte kaotada punkti. Nelja vooru järel on Sloveenial ja Kreekal mõlemal 3 võitu, punkte on Sloveenial 10, Kreekal 9. Tegelikult võivad Kreekale saatuslikuks saada ka need Eestile kaotatud geimid.

23:19. Kreeka on lähedal geimi võidule.

21:16.

19:14. Üritab meie Kristel Moor, mis ta üritab, kuid punkt ikka kreeklannadele.

15:12. Ikka Kreeka vedamisel minnakse.

9:6.

5:1. Algus midagi head ei tõota.

25:18. Eesti mäng lagenes seisul 14:14 ja üldseis viigis 1:1. Ma küll pilti ei näe, aga julgen öelda, et treener Andrei Ojamets pole praegu naistega just mesikeelne.

22:14. Kaos ja paanika tundub olevat. Kreeka on saanud 8 silma järjest.

19:14. See geim kipub ära minema.

17:14. Pahandus. Kreekale kolm silma järjest.

14:14.

11:11.

9:10. Väga hea spurt - juba 5:0.

9:8. Eestile kolm punkti järjest.

9:5. Kreeka on veidi ette saanud.

Kreeka on ikka Kreeka. Lisaks sellele, et otsepilti ei suudeta toota, ei ole kättesaadav ka mängu statistiline protokoll.

Teine geim on alanud, Kreeka ees 5:4.

27:29. Olemas! Pooletunnise mängu järel juhib kaotusseisust visalt välja tulnud Eesti naiskond 1:0.

27:28. No veel üks võimalus meil...

27:27.

26:26.

25:26. Eestil kasutada geimpall...

25:25. Kelle närvid vastu peavad?

24:24. Jälle viik!

24:23.

23:21. Kaks punkti järjest Kreekale.

21:21. Nii juba läheb - Eesti võitles viigi välja!

20:17.

16:14. Eesti naised hoiavad vastastest hammastega kinni. No võrreldes eelmise mängu avageimiga on juba 6 punkti rohkem :)

8:6. Geim on alanud võõrustajate kergel dikteerimisel.

Kreeka on Kreeka. Mäng on alanud, ülekanne mitte. Kreeka juhib 3:2.

Kuigi eurovolley.tv-s on välja reklaamitud, et mängust näidatakse otsepilti, siis tegelikult on see kahjuks kahtlane, sest kohalolijate sõnul pole saalis ühtegi kaamerat näha. Aga kohe saame teada, kas näeme pilti või mitte.

Laupäeval kaotasid eestlannad kodus Kreeka naistele 1:3, eriti suur oli vahe esimeses ja viimases geimis, kus meie saime 8 ja 13 punkti. Kuna Kreeka võitleb jätkuvalt edasipääsu eest, siis karta on, et tänane mäng Korinthose spordihallis ei tule kerge.

Tere, võrkpallisõbrad! Naiste mäng on Kreekas kohe algamas, hoiame sellel silma peal. Intensiivsemalt kajastame aga õhtust meeste mängu.