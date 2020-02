OTSEBLOGI HISPAANIAST | Suur mäng: kas Saaremaa VK-st saab täna esimene Eesti võrkpalliklubi, mis teenib eurosarjas auhinnaraha?

Ülesanne on raske, aga mitte võimatu. Saaremaa kaotas kodusaalis 2:3, täna vajavad nad 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu korral tuleb parem olla ka kuldses geimis. Veerandfinaal ongi jäänud Eesti võrkpalliklubide laeks eurosarjades. Kõige kõvem saavutus on Pärnu jõudmine veerandfinaali tugevuselt teises eurosarjas (nüüd kannab nime CEV Cup, toona TOP Teams Cup) aastal 2003. Hiljem on kolmandas sarjas ehk Challenge Cupil jõudnud veerandfinaali kahel korral Tallinna Selver (2008 ja 2011).

Erinevalt mõnest muust alast tähendab võrkpallis eurosarjas edasipääsemine klubidele vaid lisakulutusi, tagasi ei ole Eesti klubid siiani saanud sealt midagi. Nüüd on Saaremaal võimalik teha ajalugu. Kui jõutakse veerandfinaali, teenitakse 10 000 eurot. Tõsi, see on kommiraha, mis ei kata Saaremaa klubi tegevjuhi Hannes Sepa sõnul isegi Hispaania reisi kulusid. Aga parem ikka kui mitte midagi. Poolfinalistid teenivad 15 000 eurot, finaali võitja 50 000 ja kaotaja 30 000.

See, et auhinnaraha jagatakse kaheksale meeskonnale, on uuendus. Varasemate veerandfinaalidega seotud olnud Avo Keele (Pärnu kordamineku ajal oli ta mängija, Selveris peatreener) kinnitusel toona neile mingit auhinnaraha ei jagatud. „Võib-olla võitja sai midagi, seda ma ei tea,” sõnas Keel.



Tervitused Moises Ruizi spordihallist! Eesti meeskond saabus kohale heatujuliselt ja on valmis Hispaania meeskonna elu keeruliseks tegema. Eesti fänne peaks kohapeale toetama tulema umbes 50.