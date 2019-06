OTSEBLOGI | Eesti võrkpallikoondis jäi Hispaania vastu taha, kõik finaalturniirile pääsejad on selgunud

Tallinnas toimuval Final Fouril mängib ka Türgi koondis, kes on kindlustanud võidu A-alagrupis. Viimase edasipääseja selgitavad nädalavahetusel C-alagruppi kuuluvad Valgevene ja Ukraina. Poolfinaalide paarid loositakse esmaspäeval.

Finaalturniiri poolfinaalid peetakse reedel, 21. juunil, 22. juunil toimuvad pronksimatš ja finaal. Mõlemal päeval on mängude algusajad 16.00 ja 19.00. Eesti meeskond mängib 21. juunil teises poolfinaalis, mis algab 19.00.

Naiste koondis kohtub laupäeval Hõbeliiga viimases alagrupimängus Portugaliga, kes on B-alagrupis kolmandal kohal ühe võidu ja kolme kaotusega. Eesti seni ainus võit alagrupiturniiril saadi Portugali vastu võõrsil, kui vastasest oldi üle 3:2. Grupi liider on Sloveenia, kel on neli võitu ja 13 punkti. Kreekal on teisena neli võitu ja 12 punkti.

Rahvusnaiskonna koosseis mänguks Portugaliga: Julija Mõnnakmäe, Jade Šadeiko, Kaisa Bahmatšev, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Eliisa Peit, Mari Arak, Kristi Nõlvak. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeut Madis Arumäe.

Naiste Hõbeliigas mängivad edasipääsu nimel Kuldliigasse kahe alagrupi võitjad kodus-võõrsil süsteemis. A-alagrupis on esikohal neli võitu ja 11 punkti kogunud Iisrael, Rumeenia on teine nelja võidu ja 10 punktiga.



Võrkpalli Euroopa liiga

22:23. Villena, diagonaal, võttis seekord ise Venno servi vastu ja lõi palli maha.

22:22. Toobali puraviku-blokk!

21:22. Tamme nurgast.

20:22. Venno löök ei jää maha ja vastus tuleb kiiresti.

20:21. Aganitsa serv auti.

20:20. Gimena auti.

19:20. Venno!

18:20. Tamme tabab antenni.

18:19. Täht pallib võrku.

18:18. Rodriguez eksib servil.

17:18. Fornes keskelt.

17:17. Toobalilt äss.

16:17.

15:16. Täht! No loodame, et lõpuks on punn eest ja pallid jäävad maha. Siiani on võistkond liidri panusest puudust tundnud.

14:16. Tähe rünnak.

13:16.

13:15. Venno rünnak.

12:15. Rikbergi vastuvõtt läheb pikaks ja Hispaania nopib punkti.

12:14.

12:13. Tammemaa keskelt.

11:13.

11:12. Hispaania rünnak.

11:11. Aganitsa blokk!

10:11. Tähe vastuvõtt läheb pikaks, Hispaania saab kerge punkti.

10:10. Villena viigistab.

10:9.

9:9.

Avageimis oli siis Eesti rünnak kohutav - 19%! Täht ühtegi palli maha ei saanudki, oma 2 punkti tõi ta blokiga. Vennol, Tammel, Tammemaal ja Aganitsal kõigil 3 punkti.

7:8.

7:7. Tähe pommrünnak tuuakse ära ja pall kukub meie poolele!

7:6. Hispaania serviviga.

6:6. Villena blokist auti.

6:5.

5:5. Venno serviviga.

5:4. Villena astub tagaliinijoonele.

4:4. Villena serviviga.

3:4. Gimeno rünnak nurgast.

3:3. Gimeno rünnakuviga.

2:3. Venno rünnak.

1:3. Tamme rünnak.

0:3. Tamme hanitab blokki.

0:2. Toobali sööt ei jõua Aganitsani.

0:1. Villena rünnak.

Teine geim algab, Tamme jätkuvalt koosseisus.

24:26. Toobal lööb, aga blokk on ees. Hispaania juhib 1:0, kuid 17:22 seisult välja tulnud Eesti sai lõpus ka mängu käima.

24:25. Hispaania rünnak.

24:24. Tamme! Veel üks äss! Suurepärane vahetus Cretult.

23:24. Tamme serviäss!

22:24. Blokipidu jätkub - 40aastane vanameister Toobal sulustab!

21:24. Aga teist ei tule, hoopis serviviga.

20:23. Tammemaa blokk!

21:23. Venno virutab serviässa - elame veel!

19:23. Tamme saab käe valgeks.

18:23. Villena rünnak.

18:22. Töövõit! Pikk-pikk pallivahetus lõppeb Aganitsa blokiga, Toobalilt hea kaitsetöö.

17:22. Villena rünnak.

17:21. Pikk pallivahetus lõppeb Kollo löögiga blokki. Rauno Tamme asendab Kollot.

17:20. Tähelt serviviga.

17:19. Trinidad eksib servil.

16:19.

16:18. Tähelt blokk!

15:18. Toobalilt serviäss!

14:18. Venno rünnak.

13:18. Täht auti.

13:17. Tammemaa serviviga. No kuidagi ei saa Eesti Hispaaniale küüsi taha.

13:16. Gimeno Rubio serviviga.

12:16.

12:15. Villena serviviga.

11:15. Villena rünnak.

11:14. Tammemaa võtab ise vastu ja lööb ka ära.

10:14. Fornes keskelt.

10:13. Venno rünnak.

9:13. Rodriguez eksib servil.

8:13. No seda ei näe ka tihti - Täht lööb tagaliinist rünnates võrku.

8:12.

8:11. Aganitsa blokk!

7:11.

6:11. Täht auti.

6:10. Täht paneb diagonaalründaja Villena kinni blokiga.

5:10. Vigil eksib servil.

4:10. Aganitsa kätest lüüakse auti. Eesti on oma rünnakuga hädas, pall ei jää maha.

4:9.

4:8. Gimeno Rubia serviviga.

3:8. Vennol sihik paigast ära, pall lendab rünnakul meetri auti.

3:7. Kollo serviviga.

3:6. Tammemaa keskelt.

2:6. Venno serviviga.

2:5. Hispaania ülepall.

1:5. Tammemaale pannakse blokk.

1:4. Kollolt kaks eksimust - löök blokki, järgmisel pallivahetusel auti.

1:2. Gimeno Rubiolt juba teine rünnakupunkt.

1:1.

1:0. Aganits keskelt, ilus algus.

Eesti meeskonnad algkoosseisus on Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Pall mängu!

Ühtlasi selgus ka neljas meeste finaalturniirile pääseja - Valgevene. Ehk lisaks Eestile saab reedel-laupäeval Tallinnas näha Valgevenet, Hollandit ja Ukrainat.

Ja oleme valmis meeste mänguks!

15:13. Ennoki rünnak lõpetab mängu, Eesti on võitnud selle üles-alla mängu 3:2.

14:13. Ennoki löök ei jää maha, Portugal realiseerib kontrarünnaku.

14:12. Ennok auti. Asi läheb kahtlaseks.

14:11. Moor ründab auti.

14:10.

14:9.

14:8. Ennok paneb endast palju pikemale Kavalenkale bloki.

13:8. Mõnnakmäe lööb serviässa ja võit on käega katsuda.

12:8. Ennok blokist auti.

11:8. Kavalenka lollitab Eesti bloki ära.

11:7. Miileni hanitus.

10:7.

10:6. Kavalenka serviviga.

9:6. Portugali rünnak blokist auti.

9:5. Pereira eksib pallingul.

8:5. Kavalenka rünnak.

8:4. Gomesi rünnak.

8:3.

7:3. Portugali rünnak auti, Eesti on saanud seitse punkti järjest. Hea serviseeria Hollaselt.

6:3. Miileni rünnak.

5:3. Portugali soe pall.

4:3. Kullerkann blokib!

3:3. Moor viigistab.

2:3. Portugalilt järjest servi - ja rünnakuviga.

0:3. No üldse ei saada enam servi kätte.

0:2.

16:25. Väga halb geim, tahaks selle kohe ära unustada. Eesti - Portugal 2:2 ja saamegi viienda geimi.

13:20. Portugal tüürib kohtumist viienda geimi poole, Eesti poolel on mänguõiguse ära teeninud nooruke libero Nathalie Anett Haidla.

7:16. Mitte midagi ei toimi ühtäkki. Eesti naiskond on lihtsalt kohutavalt ebastabiilne.

5:9. Meie ilus mäng on kadunud, viga vea otsa. Mõnnakmäe tagasi platsil, paraku patustas just sooja palliga. Kolme geimiga oli Moor toonud 14, Miilen 13, Kullerkann 9 ja Ennok 8 punkti.

22:25. Kavalenka lahendab geimpalli. Midagi pole öelda, pingelises lõppheitluses väristasid eestlannad kätt ja löögid jäid pehmemaks. Eesti ees 2:1.

22:24. Miileni vastuvõtt pikk ja Portugal karistab ära.

22:23. Portugali rünnak.

22:22. Kullerkannu rünnak.

21:22. Miileni rünnak jääb pehmeks ja Julia Kavalenka karistab ära.

21:21. Gomes viigistab.

21:20. Miileni rünnak auti.

21:19. Bahmatševilt mõõdetud sööt ja Kullekann lööb maha.

20:19. Kiisk eksib pallingul.

20:18.

16:15. Väga võrdne mäng. Meie poolel on vahepeal hiilanud blokiga Peit ja serviässaga Miilen.

8:6. Portugal on servil ohtlikum ja Eesti vastuvõtt on kõikunud. Tänu Kullerkannu ja Ennoki blokkidele on väike edu meil. Platsil Bahmatšev, Moor, Miilen, Ennok, Kullerkann, Eliisa Peit ja Nõlvak.

25:11. Miileni serviäss lõpetab geimi, Eesti peksis Portugali nagu rannamees rotti. Seis 2:0.

20:10. Portugal jätab kohati ikka üsna haleda mulje. Ei tea, kuidas nad suutsid Sloveeniat võita? Igatahes Bahmatševi serve nad kätte ei saa. Platsile on tulnud ka Hanna Pajula.

Topeltvahetus, platsile tulid Kaisa Bahmatšev ja Jade Šadeiko.

16:8. Eesti koondise väga ladus mäng jätkub, Moor ründab endise enesekindluse ja võimsusega, Portugal kingib sekka punkte oma eksimustest.

8:5. Mõni sõna esimesest geimist. Ülivähe servivigu - Eesti ei teinud ühtegi, Portugal ühe. Olime paremad pallingu vastuvõtul (60%-38%), rünnakul (54%-31%). Moor tõi 7 punkti (rünnak 10st 7!).

25:15. Lõpp oli super ilus! Hästi tuli veel vahetusest servima Ingrid Kiisk, kes tegi hea seeria ja lõi ka ühe ässa. Eesti peal 1:0.

20:14. Pannakse kui kulda. Tõsi, Portugal on ise hakanud ka eksima.

16:13. Pilt on läinud paremaks, rünnak ladusamaks, maha on jäänud nii Moori, Miileni kui ka Ennoki löögid.

7:8. Mängu algus on olnud üsna kole, Julija Mõnnakmäe ebakindlate tõstete peale hüüti Eesti võistkonna taustiimi hulgast, et tehtagu juba vahetus. Pall ei jää maha, Portugl kaitses tubli. Eestil kirjas kaks blokki - Liis Kullerkann ja Mõnnakmäe.

Eesti naiskond alustab koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja liberoks Kristi Nõlvak.

Tere, head võrkpallisõbrad ja tervitused Tartust! Alustame tänast ülekannet teatega, et meeste koondist on tabanud veel üks terviseprobleem - treeningul tegi Ardo Kreek häda seljale ja täna ta kindlasti ei mängi. Loodetavasti on mees mängukõlblik järgmisel nädalal. Neid terviseasju on ikka juba kuhjunud: Robert Tähel ja Renee Teppanil on õlg valusaks jäänud, Rauno Tamme vigastas sõrme, Henri Treialil, kes samuti täna pole koosseisus, on selg haige, nüüd lisaks veel Kreegi selg...