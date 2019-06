OTSEBLOGI | Ajuvaba otsus ja täiesti arusaamatu kommunikatsioon - Eesti naiskonna edasipääsu lootused on sisuliselt kadunud

Sloveenia on kogunud 3, Kreeka 2, Eesti 1 ja Portugal mitte ühtegi võitu. Samas on Eesti juba kaks korda mänginud soosiku Sloveeniaga, ees seisab kodumäng Portugaliga, keda väljas võideti, ja kaks heitlust Kreekaga.

Kui turniiri alguses räägiti, et toimub final-four, siis tegelikult mitte. Aga mitte see pole tähtis, vaid see, et kui algselt pidi kummastki grupist edasi saama kaks, siis tänaseks on seda otsust muudetud - gruppide võitjad peavad finaalseeria kodus-võõrsil mängides. Teised pühivad suu puhtaks, seega Eestil on Sloveeniat väga raske püüda ja sisuliselt on edasipääsu lootus juba enne tänast mängu kustunud.

Kõige imelikum on Euroopa alaliidu kommunikatsioon. Muudatusest on asjaosalised sisuliselt jäetud teavitamata. "Veel Portugalist tulles teadsin ma, et edasi saab alagrupist kaks paremat," lausus treener Andrei Ojamets. Statistik Mihkel Sagari sõnul jõudis nendeni küll mais mitteametlik info, et finaalturniiri ei toimu, kuid keegi ei täpsustanud, et nüüd saab grupist edasi vaid võitja. Räägiti play-off'ist. Mingit vastavat kirja pole selle kohta tulnud, rääkimata uudisest CEVi kodulehel. Üksnes turniiri võistlusjuhendis on see ära muudetud, kuid seda ju keegi niisama üle lugemas ei käi. Selline muutus oleks pidanud olema välja toodud puust ja punaselt. Selline otsus on ajuvaba ja kommunikatsioon kummaline ja kahetsusväärne.