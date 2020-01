OTSEBLOGI | 2:1! Kas Saaremaa pistabki Hispaania tippklubi kotti või on kihlveoportaalid puusse pannud?

Kalmazidise sõnul toetub Almeria rünnakul peamiselt kahele mehele - diagonaal Koukartsevile ja nurgaründaja Magnanile. "Almeria on väga hästi komplekteeritud, neil on kuus leegionäri ja ka hispaanlased on korralikul tasemel. On kaks väga head sidemängijat, korralikud tempod ja peamised rünnakujõud ning võtmemängijad on kahtlemata Koukartsev ning Magnani. Koukartsev on väga hea mees, tugev ja agressiivne nii servil kui rünnakul, brasiillane on samuti väga hea klassiga. Neid tuleb ekstra jälgida, aga mõistagi tuleb ka ülejäänutega hakkama saada," lisas Kalmazidis.



Võrkpalli Challenge Cup 19:20. Saar teeb imelist kaitsetööd, kuid Kukartsevi kontrarünnak teeb selle kasutuks. 19:19. Diedhiou eksib servil. 18:19. Magnani rünnak. 18:18. Jimenez toob viigi majja. Elagu Kuuba! :) 17:18. Jimenezelt kaval pettelöök - varjab hästi suunda. 16:18. Kukartsev pommitab nurgast tulemuslikult. 16:17. Jimeneze rünnak ja vahe on minimaalne. 15:17. Puparti rünnak. 14:17. Iribarne rünnak. 14:16. Grahami blokk! Kas austraallane kerkib Saaremaa päästeingliks? 13:16. Saaremaa pole püssi põõsasse visanud, Grahami rünnak vähendab vahet. 12:16. 12:15. Puparti rünnak. 11:15. Treiali löök. 10:15. Iribarne löök. 10:14. Kukartsevi rünnak. 10:13. Treial toob punkti. 9:13. Magnani blokist auti. Tundub justkui oleks vastastel nüüd Kuressaare halli laest ja põrandast hea ülevaade, mängivad hoopis paremini kui avageimis. 9:12. Saaremaa blokk! 8:12. Magnani rünnak. 8:11. Iribarne lööb auti. Imeliselt pikk pallivahetus oli, näeme vägevat mängu. 7:11. Uuskari rünnak. 6:11. Diedhiou rünnak. 6:10. Uuskari rünnak. Tore, et hiidlane otsustavatel hetkedel saab kätt proovida. 5:10. Kukartsevi rünnak. 5:9. Pupart raiub palli maha ja saadab vastastele sõjaka pilgu. 4:9. Magnani rünnak. 4:8. Huang hanitab. See geim läheb kiirelt nagu kiirrong ja kahjuks valele poole. 4:7. Magnani eksib servil. 3:7. Nagu ka ta servi vastuvõtt... 3:6. Jimeneze serv läheb väga pikaks. 3:5. Kukartsevi serviviga. 2:5. Uuskari lööb vastu antenni palli. 2:4. Jimenezelt üsna "kuri" löök. Saaremaal on jätkuvalt platsil Caics ja Uuskari. 1:4. Magnani blokist auti. 1:3. Iribarne serviviga. 0:3. Graham pikalt auti. Vilets algus geimile. 0:2. Magnani rünnak. 0:1. 210-sentimeetrine Diedhiou lööb keskelt palli maha. Magnani ja Kukartsev on toonud mõlemad 17 punkti, Saaremaa meestest on Jimenezel 14, Treialil ja Macielil 9 ning Pupartil ja Grahamil 6. 25:23. Ja eksib - serviviga! Saaremaa juhib 2:1. 24:23. Magnani rünnak. Ja läheb ise servima... 24:22. Pupart! 23:22. Treial keskelt! See mees on täna oma tööd kenasti teinud. 22:22. Kukartsevi rünnak. 22:21. Magnani lööb õnneks pooltühja võrgu pealt auti. 21:21. 21:20. Magnani lööb auti. 20:20. Almansa serviviga. 19:20. Caics läks ise tegema, kuid sai bloki. 19:19. Diedhiou rünnak. 19:18. Uuskari rünnak. 18:18. Puparti tehniline viga. 18:17. Uuskari serviviga. 18:16. Uuskari saab käe valgeks! 17:16. Taas töötab Saaremaa blokk-kaitse ja suurepärast mängu tegev Jimenez lööb palli punktiks. 16:16. Grahami blokk Iribarnele! 15:16. Puparti rünnak lõpetab pika pallivahetuse. 14:16. Nüüd pingutas Treial veidi üle ja pallib auti. 14:15. Hea serv Treialilt, vastased rünnakuni ei jõua. 13:15. Magnani serviviga. 12:15. Amado keskelt. 12:14. Punkt meile serviveast juures. Kalmazidis teeb topeltvahetuse, Caics ja Uuskari tulevad sisse. 11:14. 11:13. Treial! 10:13. Magnani osav toks bloki taha tühja kohta. 10:12. Iribarne serviviga. 9:12. Saarlased võitlevad kaitses kõvasti, kuid punkt Almeriale juurde ja seis pole kiita. 9:11. Iribarne tulistab hirmsa servi täpselt "ristnurka". 9:10. Taas Kukartsev. 9:9. Graham keskelt. 8:9. Kukartsevi rünnak. 8:8. Magnani ründab tagaliinist, kuid meie õnneks auti. 7:8. Kukartsev lööb tühja võrgu pealt auti. 6:8. 5:8. 5:7. Almeri serviviga. 4:7. 3:6. Kukartsevi serviäss, Pupart ja Jimenez põrkavad kokku. 3:4. 3:4. Jimenez blokist auti, taas Almeri mängijad vaidlevad. 2:4. Jimenezel on ees kolmene blokk ja jagu ta sellest ei saa. 2:3. Nüüd saab Diedhiou uue võimaluse ja lööb ära. 2:2. Magus! Treial paneb pika Senegali keskblokeerija üksinda kinni. 1:2. Macielilt vajalik rünnakupunkt. 0:2. Magnani blokist auti. Ega nalja ole, vastased on hoo üles saanud, üsna emotsionaalsed ja keevalised tüübid... 0:1. 21:25. Kiitsime õiget mees, Magnani paneb veel serviässa otsa ka ja seis on viigis 1:1. 21:24. Iribarne rünnak. 21:23. Magnani näitab oma osavust: esmalt toksab raske palli blokist oma poolele tagasi, uuel võimalusel lööb palli punktiks. 21:22. Maciel paneb hullu servikuuli teele ja äss! 20:22. Jimenez hanitab. 19:22. Magnani rünnak. 19:21. Jimenez nurgast. 18:21. 18:20. Kukartsevi löök. 18:19. Iribarne serviviga. 17:19. Iribarne rünnak. 17:18. Grahami blokk! 16:18. Maciel blokist auti. 15:18. Treial eksib pallingul. 15:17. Macieli rünnak. 14:17. Kukartsevi rünnak. 14:16. Iribarne rünnak. 14:15. Macieli serviviga. 14:14. Jimenez nurgast. 13:14. Treial auti. 13:13. Magnani rünnak. 13:12. 12:12. Paraku eksib mees servijoonel. 12:11. Vastaste mäng jookseb kokku ja Grahami kätest tuleb blokipunkt. 11:11. 11:10. Iribarne serviviga. 10:10. Senegali mees paneb veel ühe hullu bloki, seekord Macielile. 10:9. Gigeri serviviga. 10:8. Maciel murrab kolmese bloki. Pärast kehva algust sai ta end avageimi lõpus käima. 9:8. Nüüd vilistati Huangile ülepall. 8:8. Iribarne blokist auti. 8:7. Amado eksib servil. 7:7. Almeri rünnak ja seis taas viigis. 7:6. Jimenez blokist auti. 6:6. 6:5. 6:4. Jimenezel on blokk ees, kuid keegi ei pane kätt alla ja pall kukub kõrge kaarega vastaste poolele maha. 5:4. Almeri rünnak. 5:3. Treialilt veel üks blokk! Seekord on ohvriks Magnani. 4:3. Jimenez viib Saaremaa ette. 3:3. Saaremaa blokk! 2:3. Graham tulistab keskelt. 1:3. Senegali torn paneb Jimenezele korraliku monsterbloki ette. 1:2. Koukartsev auti. Almeri mängijad on väga vihased: läks ju blokist! Aga mäng jätkub. 0:2. Magnani blokist auti. 0:1. 25:23. Pupartilt ideaalne vastuvõtt ja Jimenez lajatab palli maha. Saaremaa juhib 1:0. 24:23. Koukartsevi rünnak. 24:22. Maciel naelutab palli maha. 23:22. Jimeneze serv auti. 23:21. Almansa serviviga. 22:21. Koukartsevi rünnak. 22:20. Treial keskelt - pall maas! 21:20. 21:19. Jimenez blokist auti. 20:19. Pagan! Puparti serv tuleb kohe meie poolele tagasi... ja keegi ei saa seda kätte. 20:18. Vahter on servi vastuvõtul hädas, kuid Maciel lahendab osavalt raske olukorra rünnakul. 19:18. Giger eksib servil. 19:17. Maciel saab lõpuks õnnega pooleks trossiripsust palli maha. Loodetavasti sai punni eest... 18:17. Gigeri sööt Pupartile ebaõnnestub. 18:16. Pupartil on nagu teine noorus, peksab rünnakul palle maha ja näitab kõvasti emotsioone välja. 17:16. Pupart uuesti ja blokist auti. 16:16. 210-sentimeetrine Senegali temporündaja Diedhiou blokeerib Puparti löögi. 16:15. Iribarne rünnak nurgast. 16:14. Kaval nõrk serv Jimenezelt, vastased on hädas ja Puparti blokk toob punkti juurde. 15:14. Jimenez lajatab serviässa! 14:14. Saaremaa punkt, läks vist blokk Gigerile kirja. Hea serv Jimenezelt. 13:14. Jimenez lööb blokist auti. 12:14. Maicel ründab auti. Saaremaa kapteni mängu algus on väga kahvatu. 12:13. Saaremaa blokk võrgus. 12:12. 11:12. 11:11. Koukartsevi serviviga. 10:11. Brasiilia nurgaründaja Magnani on vastaseid vedanud ja toob nüüdki rünnakust punkti. 10:10. Almeri pallinguviga. 9:10. Iribarne rünnak viib Almeria ette, Saaremaa loots Ioannis Kalmazidis võtab aja maha. 9:9. Magnani viigistab. 9:8. Pupart blokist auti. 8:8. Gigeri sööt ei jõua Pupartile pärale. 8:7. Diedhiou keskelt. 8:6. Treial keskelt. 7:6. Maciel auti. Tema panus peab suurenema. 7:5. Treiali blokk! 6:5. Puparti blokk. Ja harvanähtav emotsionaalne reaktsioon temalt! 5:5. Almeria serviviga. 4:5. Maciel ei suuda ära lüüa, esimese löögi toovad vastased üles, teine läheb auti. 4:4. 4:3. Treial keskelt. 3:3. Magnani serviäss, Saar ei saa palli kätte. 3:2. Grahami serviviga. 3:1. Magnani löök saarlaste blokki. 2:1. Jimenez nurgast. 1:1. Magnani viigistab. 1:0. Graham viib Saaremaa ette. Pall mängu! Saaremaa alustab koosseisus Reto Giger, Daniel Maciel, Keith Pupart, Javier Jimenez, Beau Graham, Henri Treial ning liberod Alari Saar ja Johan Vahter. Mäng on algamas. Rõõmu teeb, et taas saame Kuressaare spordihallis rääkida täismajast. Üks huvitav fakt veel, Almeria on Kuressaarde tulnud vaid üheksa mehega, seega pingilt eriti käike neil võtta pole. Saarlaste endi jaoks on kihlveoportaalide poolt pakutud soosikuroll üllatav, nemad ootavad täna väga rasket ja võrdset madinat. Tervitused Kuressaare hallist! Kihlveokontorid peavad täna Saaremaad soosikuks, saarlaste võidukoefitsent on 1,3, hispaanlastel 3,2. Eks mäng näitab, kas Eesti klubi on tõesti nii selge soosik. Fakt on see, et kui Saaremaa tahab veerandfinaali jõuda, tuleb kodus võtta võit, muidu läheb väga raskeks. Saarlane: Miskipärast Eesti klubidel ikka esimene mäng kodumäng. Võimalik kuldne geim tuleb jälle mängida välismängul.