OTSE | Cretu sai Eesti koondise uue treeneri vastu raske võidu. Mida suudavad Meistrite liigas eestlased ja kes pääsevad veerandfinaali?

Süsteem on selline, et viie grupi peale pääseb edasi viis esikohaomanikku ja kolm edukamat teise koha meeskonda. See jätab matemaatiliselt võimalused väga paljudele.

Praktikas on asi selgem. Edasipääsu on kindlustanud Civitanova Cucine Lube (Itaalia), Novõi Urengoi Fakel (Venemaa), Wegiel Jastrzebski (Poola), Perugia (Itaalia) ja Zaksa (Poola). Teistest on jõupositsioonil Trentino (Itaalia), Roeselare Knack (Belgia) ja Kemerovo Kuzbass (Venemaa).

Standings provided by Sofascore LiveScore



A-grupis kohtub Trentino võõrsil tšehhidega, Civitanova võõrustab Istanbuli klubi.