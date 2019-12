OTSE | Aganits frustreeris türklasi, ka Cretu teenis Meistrite liigas väärt võidu, Juhkamile külm dušš, Tammemaal oli must päev. Kuidas läheb Tähel?

E-grupis sai Zaksa eile kindla 3:0 võidu Novi Sadi Vojvodina NS Seme üle, Martti Juhkami tööandja VfB Friedrichshafen võõrustas täna Belgia klubi Roeselare Knacki ja pidi vastu võtma üllatavalt kindla kaotuse 0:3 (23:25, 21:25, 15:25). See oli saksa klubile külm dušš, sest eeldada võis, et just Knackiga hakkavad nad võitlema grupi teise koha eest. Juhkami tõi avageimis 3 punkti (+2; rünnak 25%), seejärel istutas treener Michael Warm ta pingile.

A-grupis täna ühtegi mängu ei peeta.

Igast grupist pääseb edasi võitja, lisaks viie grupi peale kolm edukamat teise kohta tiimi. Seega iga võit ja punkt on kulla hinnaga.

Meie meeste ootuste kohta saad lugeda SIIT.

Kõiki mänge näitab tasuline kanal Eurovolley.tv.

