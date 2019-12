Oma rumalus või ebaõnn? Saaremaa tänast eurosarja vastast tabas väga halb üllatus: Keeniast pärit põhipommitajat ei lubatud lihtsalt lennukile

Hapoeli näol on tegu riigi ühe edukama klubiga, hetkel ollakse koduse meistriliiga tabelis teisel kohal. Eelmisel hooajal saadi Iisraeli liigas hõbe, sel hooajal on eesmärgiks seatud kõik tiitlid endale võita. Eurosarjas on pika ajalooga Hapoel varasemalt korduvalt osalenud – eelmisel hooajal jõuti CEV Challenge Cupil veerandfinaali. Seal kaotati kuldse geimiga Prantsusmaa klubile Poitiers´le ja jäädi seega poolfinaalist napilt eemale.

Päris viimasel hetkel selgus, et vastased ei tulnudki Eestisse parimas koosseisus. Nimelt ei lubatud Tel Avivis lennuki peale Keenia päritolu diagonaalründajat Michael Chemost. Põhjust tundub labane - vastav viisa oli vormistamata. Klubi juhid laiutasid nõutult käsi, sest nende eelinfo kohaselt ei olnud seda vaja.

Pigem tundub aga, et tegu on nende enda tegemata töö ja veidi muretu suhtumisega. Iisraeli piirikontrolli karmus on teada-tuntud. Saarlased midagi juhuse hooleks jätnud ei ole, näiteks oma kuubakast nurgaründaja Javier Jimenezile pidid nad viisat taotlema Helsingis.

Kuuldavasti lahendavad juudid täna olukorra nõnda, et ameeriklasest temporündaja antony Koyfman pannakse diagonaalründaja koha peale. Vastaste koosseis on rahvusvaheline: kapteniks on kogenud 32-aastane brasiillasest nurgaründaja Evandro Dias de Souza, kes valiti möödunud hooajal Kreeka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Teise nurgaründaja kohal tegutseb peamiselt poolakas Konrad Formela, lisaks kuuluvad välismaalastest meeskonda kanadalasest sidemängija Logan Mend.

Saaremaa klubi on sel hooajal eesmärgiks seadnud vähemalt kolmandasse ringi ehk veerandfinaali jõudmise. Korduskohtumine peetakse 17. detsembril Iisraelis, seal on Chemos juba platsil. Delfi on Kuressaares kohal ja toob kohtumise põnevamad detailid lugejateni otseblogi vahendusel.