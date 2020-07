Oluline lüli paigas! Keith Pupart jätkab Saaremaal

"Uuelt hooajalt ootan eelkõige pingelisi heitlusi ja seda, et oleks võimalik see hooaeg seekord korralikult lõpuni mängida," rääkis Pupart pressiteate vahendusel. "Möödunud hooajal liikusime me tõusvas joones kuniks see kõik otsa sai. Mul on hea meel, et Jannis oli nõus jätkama juba alustatud tööd."

"Otsustasin jätkata Saaremaa Võrkpalliklubis, kuna minu meelest on tegu professionaalse klubiga, kellel on kõrged sihid," põhjendas ta otsust. "Mina jäin eelmisel hooajal nähtuga väga rahule ja ei olnud ühtegi põhjust mitte jätkamiseks. Kõik tingimused headeks tulemusteks on loodud. Loodan, et ka Eesti parimad fännid on endiselt meiega."

Saaremaa võrkpalliklubi on vaikselt alustanud uueks hooajaks komplekteerimist. Möödunud nädalal avalikustati, et peatreenerina jätkab Jannis Kalmazidis.

On aeg hakata tutvustama ka uue hooaja mängijaid! Kõikide fännide rõõmuks tutvustame esimesena Saaremaa oma meest -... Posted by Saaremaa Võrkpalliklubi on Esmaspäev, 13. juuli 2020