Oliver Venno lubas koondises kaasa lüüa: olen peatreeneriga juba veidi suhelnud

Viimased viis aastat Türgis võrkpalli mänginud Venno selle hooaja viimane liigamäng Galatasaray eest toimus märtsi lõpus ja seda juba tühjade tribüünide ees, kirjutab Volley.ee. Türgi venitas liigade peatamise või lõpetamise otsustega pikemalt, kui enamik Euroopa riike, aga täna seisavad ka seal kõik pallimängud ja muud spordiüritused. Betsafe uuris tartlaselt tema äsjakatkenud, aga ka uue hooaja plaanide kohta ning loomulikult räägiti mehe rahvuskoondisesse naasmisest.

Hetkeolukorrast: „Praegu on seis Galatasarayga selles mõttes segane, et klubi lõpetas kõikide mängijatega lepingud ja saatis mehed koju, samas öeldi, et loodavad mind juunis siiski mängimas näha, kui liigat ikkagi õnnestub jätkata. Treeneritelt saime koju kaasa treeningkavad, nii et olen lepinguta, aga veidi ikkagi seotud.“

Uue hooaja plaanidest: „Tahaksin Türgis jätkata, aga suure tõenäosusega mitte Galatasarays. Paar pakkumist on laual, võib-olla juba lähipäevil selgub midagi. Tahaks lähiajal uue lepingu paika saada, et oleks selgus.“

Rahvuskoondisest: „Eelmine aasta on minevik ja seda pole mõtet meenutada. Uue peatreeneriga olen veidi suhelnud ja tahan koondise tegemistes kaasa lüüa. Kui oled kodus istunud ja puhanud, siis tahavad kõik kindlasti korralikult trenni teha ja mängida.“

