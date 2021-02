Oliver Venno krooniti Katari meistriks

Kuigi põhiturniir pole veel läbi, on Venno koduklubi edu lähimate jälitajate ees piisavalt suur ja nii teenisid nad klubi ajaloo neljanda meistritiitli, vahendas volley.ee.

Tiitel tagati juba 24. jaanuaril, mil saadi 3:0 (25:16, 25:16, 25:23) jagu Al Khori meeskonnast, Vennolt selles kohtumises üleplatsimehena 16 punkti (+12). Pärast seda on Police teeninud veel kaks võitu, viimati alistati eelmisel nädalal 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) Qatar SC, Vennolt üleplatsimehena 20 punkti (+9).

Police on käesolevat hooaega kindlalt valitsenud, enamik mänge on võidetud tulemusega 3:0 ja seni on saadud vaid üks kaotus.

Homme peab Venno tööandja viimase liigamängu, seejärel ootavad märtsis ees Katari karikavõistlused ja seejärel Amir Cup.