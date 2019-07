Oliver Venno jäi kehva vormi tõttu koondiselaagrist välja

Meeste koondis oli koos viimati 21.-22. juunil Tallinnas Euroopa Kuldliiga finaalturniiril, sellele järgnes 4-nädalane puhkus, mille ajal mängijad treenisid personaalsete kavade järgi. Koondise peatreeneri Gheorghe Cretu sõnul alustasid täna Tartus ettevalmistust kõik, kelle hetkevorm lubab eeldada parimat valmisolekut 12. septembril algaval EM-finaalturniiril.

“Mul on kahju, et koondisega ei alustanud ettevalmistust Oliver Venno ja Henri Treial, kuna nende hetke konditsioon pole piisav koondiselaagriga liitumiseks. Olen kindel, et kõik ettevalmistust alustanud mehed annavad endast maksimumi, et EM-il hea tulemus teha,” kommenteeris peatreener viimasel hetkel koosseisus tehtud muudatusi.

Eesti rahvusmeeskonna koosseis EM-finaalturniiriks ettevalmistumisel:

Sidemängijad Kert Toobal, Markkus Keel, Robert Viiber. Diagonaalründajad Renee Teppan ja Hindrek Pulk, temporündajad Ardo Kreek, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja Mart Naaber ning nurgaründajad Andrus Raadik, Rauno Tamme, Kristo Kollo, Martti Juhkami ja Robert Täht. Liberod Rait Rikberg ja Silver Maar.

Enne EM-i treenib meeskond Tartus, augusti keskel peetakse kolm kontrollmängu Türgis. Veel testitakse augustis võõrsil vormi Soome koondise vastu. Septembri alguses kolitakse Tallinnasse Saku Suurhalli, kus peetakse kaks kontrollmängu Valgevenega.

Kontrollmängud:

17. august Türgi - Eesti (Istanbul)

18. august Türgi - Eesti (Istanbul)

19. august Türgi - Eesti (Istanbul)

28. august Soome - Eesti (Seinäjoki)

29. august Soome - Eesti (mitteametlik mäng, Vantaa)

30. august Soome - Eesti (Vantaa)

4. september Eesti - Valgevene (Saku Suurhall)

5. september Eesti - Valgevene (Saku Suurhall)

Eesti alagrupimängude ajad EM-il (kohalik kellaaeg):