Oliver Lüütsepp toob välja olulise asja, mida mister Hindrek "X-faktor" Pulk peab endale teadvustama

Mõned minupoolsed arvamused:

• Pärnu vastuvõtt oleneb väga palju Taavet Leppiku mänguvalmidusest. Ilma Taavetita on neid lihtsam serviga ära suruda ja seda teavad kõik.

• Pärnu serv võib heal päeval olla kõigist üle, samas neil on vaja seda head päeva. Ütlesin juba augustis Võrus hooajaeelsel turniiril, et sellest võistkonnast tuleb üks hull servimeeskond.

• Tartu pole suutnud oma servipotentsiaali sel hooajal tihtilugu välja mängida. Kui nad hooajal algul põhiturniiri mängus hävitasid Pärnu, siis selle alus oli just hea serv. Nii et valem on teada.

• Saaremaa serv on ehk kõige stabiilsem. Hea ja halva päeva keskmine on kõige lähemal.

• Saaremaal on ainukesena võtta kaks diagonaalründajat, kes tähtsa mängu puhul võiksid välja vedada. Miks mitte võib juhtuda, et final-four’i jokkeriks Saaremaa jaoks saab Sam Boehm.

• Ootan väga suure huviga, kuidas mängib Pärnu brasiillasest diagonaalründaja Chizoba. Ta on suure potentsiaaliga mängumees, aga endiselt tuleb ette kehvasid päevasid. Saab oleme huvitav jälgida, kuidas on mänguvorm final-four’i päevadel ja kuidas suudab mees täita peatreeneri nõudmisi. Usun, et teatud rünnaku protsenti suudab ta hoida, küsimus on vaid, kui palju ta teeb selle juures rünnakuvigu või lööke blokki.

• Mister Pulk. See on suurte mängude mees. Heal päeval kõigist vastaste diagonaalidest üle. Tal lihtsalt on see mingi X-faktor, et just kõige tähtsamates mängudes on parim mängu panna. Mängija, kelle on alati kõrge ootused sidemägijale, aga mina arvan, et tal on võimekus kohaneda igasuguse sidemängijaga. Peaasi, et ta ise sellest aru saaks.

Kohtunikelt kaarte väga keegi ei teeni, sest kõik mängijad on väga keskendunud ja saavad aru, et frustratsioon õigusemõistjate suhtes ei aita.”