Ojamets: Rikbergile löödi viis serviässa, see on väga ebatavaline number

„Rahule võisin täna jääda vaid esimese kahe geimiga,” tõdes Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets. „Kõik meie teise tempo ründajad olid rünnakul 33-34 protsendi peal, see teeb murelikuks. Ainult vahetusest sekkunud Märt Tammearul oli rünnak 50 protsenti. Ka vastuvõtuga olime hädas, mitte tugeva, vaid lühikese allakeriva serviga. Kahjuks löödi Rikbergile koguni viis serviässa, see on väga ebatavaline number. Suur küsimus on, mis juhtus meil teise geimi järel. Tagaliinis ei toimunud järsku midagi. Ärkasime neljanda geimi lõpus. Aga miks me varem sellist servi ei löönud? Ma ei saa öelda, et ei tahetud, aga millegi pärast olime nii krambis. Kindlasti ei näidanud me sellist mängu nagu Credit24 liigas.”

Seeria jätkub laupäeval Pärnus.