Ojamets ja Cretu ei jätka, võrkpalliliit moodustas rahvuskoondiste peatreenerite kandidaatidega läbirääkimisteks töörühma

Pevkuri sõnul on lähinädalate eesmärk selgitada välja võimalikud kandidaadid ning seejärel sõeluda välja “short-list”, kellega hakata pidama juba konkreetseid läbirääkimisi. “Ühtegi konkreetset nime hetkel avalikustada ei saa, aga võin kinnitada, et nii meeste kui naiste koondise peatreeneri kandidaatide ringis on mitmeid nii Eestis kui mujal maailmas tuntud nimesid,” täpsustas Pevkur.

Võrkpalli Liidu juhatus kinnitas täna ka uue alaliidu kohtunike toimkonna, mille uueks juhiks sai rahvusvahelise kategooria kohtunik Tiit Kõiv.