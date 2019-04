Ojamets avaldas võrkpallinaiskonna kandidaatide nimekirja, Bratuhhina-Pitou ja Kajalina esialgu väljas

Rahvusnaiskonna peatreener Andrei Ojamets ütles, et nooremate mängijate koondisesse kaasamine on hädavajalik. „Esiteks on see kõikidele noortele suureks motivatsiooniks, kui nad saavad koondiseõhku nuusutada ja saavad koos Anu Ennoki, Kristiine Miileni või Julija Mõnnakmäega treenida. Ühelt poolt on see neile ka avansiks, aga usun, et see süstib neisse ka rohkem tahtmist tegeleda tulevikus võrkpalliga tõsisemalt. Järjepidevus on oluline ja noorte kaasamine on kasuks kõigile - koondise ring peab hakkama laienema. Teisalt saabuvad osa kogenumatest mängijatest koondise juurde alles mai lõpus ja ka seetõttu on vaja rohkem mängijaid kaasata," sõnas juhendaja Prantsusmaal pallivate eestlannade kohta, kelle klubihooaeg kestab mai lõpuni.

Eri põhjustel ei saa naiskonnaga liituda Polina Bratuhhina-Pitou, Anna Kajalina ja Liis Noormets. „Kajalina läheb põlvega lõikusele, Polinal on väikese lapse kõrvalt keeruline pidevalt reisida. Noormetsal on seoses arstiõpingutega ja ka vigastuse tõttu samuti raske koondist aidata, kuigi ma loodan, et suve teises pooles saab ta ehk siiski liituda," ütles Ojamets eemalejääjate kohta.

Euroopa liiga vastased on juhendaja hinnangul väga tugevad, ent samas on need mängud tulevikule mõeldes heaks karastuseks. „Saan mingi pildi ette, mida nooremad mängijad suudavad. Kindlasti tuleb treeneritel palju klapitamist ja nuputamist, sest vastased on tugevad ja tahaks ka tulemust teha, teisalt peab noori samuti kasutama. Kindlasti on Hõbeliiga mängud aga heaks karastuseks mõeldes Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile," lisas peatreener.

Rahvusnaiskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Kaisa Bahmatšev (Volley Sedisol Farciennes, Belgia), Karolina Kibbermann (Tallinna Ülikool), Julija Mõnnakmäe (Nancy Vandoeuvre, Prantsusmaa).

Nurgaründajad: Nette Peit (LP Kangasala, Soome), Hanna Pajula (Volley Sedisol Farciennes, Belgia), Ingrid Kiisk (TÜ/Bigbank), Marcella Raud (TalTech/Tradehouse), Liisel Nelis (Sacred Heart University, USA), Kristiine Miilen (Terville Florange, Prantsusmaa), Anu Ennok (Nancy Vandoeuvre, Prantsusmaa).

Temporündajad: Eliisa Peit (LP-Vampula, Soome), Kätriin Põld (Saaremaa), Mari Arak (TÜ/Bigbank), Kristel Moor (Terville Florange, Prantsusmaa), Liis Kullerkann (Nancy Vandoeuvre, Prantsusmaa), Eliise Hollas (Terville Florange, Prantsusmaa).

Diagonaalründajad: Kertu Laak (Salo LP Viesti, Soome), Jade Šadeiko (TÜ/Bigbank), Kadi Kullerkann (TalTelch/Tradehouse).

Liberod: Kristi Nõlvak (TalTech/Tradehouse), Nathalie Anett Haidla (Tallinna Ülikool).

Rahvusnaiskonna mängude ajad:

25.05 Sloveenia - Eesti

29.05 Portugal - Eesti

2.06 kell 17.00 Eesti - Sloveenia (Tartu)

8.06 kell 17.00 Eesti - Kreeka (Tartu)

12.06 Kreeka - Eesti

15.06 kell 17.00 Eesti - Portugal (Tartu)

Tartu Ülikooli spordihoones toimuvatele kodumängudele saab pileteid osta SIIT.