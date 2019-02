Õigustatud küsimus: miks keegi „udu” tegi võõrustaja Tartu Bigbankile ebasoodsa ajakava?

Homme kell 17 lähevad Ülikooli spordihoones esimeses poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Saaremaa ja Riia, kell 20 hakkavad madistama põhiturniiri võitja Tartu Bigbank ja Pärnu.

Alar Rikberg:

„Panin oma kristallkuuli lauale ja hakkan tulistama. Esimene poolfinaal Saaremaa vs RTU tuleb igavamapoolne – võidab kindlalt Saaremaa. Neile oli see šokk-kaotus Lätis (veerandfinaali avamängus Jekabpilsile – M. R.) väga hea, ei saa ühelegi mängule lihtsalt vastu minna ja ma olen kindel, et see äratas nad üles. Samamoodi on üks võtmemängija (Tamme) vigastuspausilt tagasi ja toob neile palju stabiilsust juurde.

Teine poolfinaal Bigbank Tartu vs Pärnu on väga raskesti ennustatav. Pakun ülinapi eelistuse Tartule (51-49), lihtsalt seepärast, et nad mängivad kodus ja seepärast, et mu vend (libero Rait Rikberg – M. R.) mängib Tartus ja ma ei saa seega Bigbanki kaotajaks panna.

Finaali võidab Saaremaa. Mitte et see mulle meeldiks, aga kristallkuul ütleb Saaremaa võitjaks lihtsalt seepärast, et keegi udu on pannud Tartu poolfinaali laupäeval teiseks mänguks ja neil on vähem taastumisaega. Kell 20.00 algav mäng tähendab seda, et Bigbanki mängijad ei saa kindlasti enne südaööd magama ja nende režiim on rikutud (finaal peetakse laupäeval algusega kell 17 – M. R.).

Peakangelaseks sel turniiril saab olema Saaremaa sidemängija Makowski, kes jaotab koormuse ühtlaselt ja hoiab meeskonna kontrolli all. Tartu mängu veab Pulk, aga kahjuks jääb vaid temast väheks. Tujutsemisega (ja võib-olla ka mõne kollase kaardiga) paistab silma Rauno Tamme. Ja minu pöial kuulub loomulikult Bigbank Tartule, vahet pole, kes või mis seal klubis on – seni kuni minu vend seal mängib, ei hoia ma mitte kellelegi teisele pöialt!”