Noortele jätkuvalt eeskujuks: vanameister Toobal ei jätnud lõppenud hooajal vahele ühtegi trenni

Kert, kuidas uudses olukorras elu kulgeb?

Hooaeg sai kiire lõpu, kuigi algselt oli plaan, et treenime edasi ja äkki saab mingi hetk jätkata. Aga üsna kiirelt selgus, et mingit mängimist enam ei tule. Praegu ongi selline seis, et hooaeg on läbi, aga kui tavaliselt on teada, millal uus hooaeg algab, siis hetkel ei ole ju kellelgi mitte mingit selgust, mis saama hakkab. Kõigil ongi eelkõige raske selle teadmatuse tõttu. Ma ei ole ka ülemäära palju mõelnud, kuidas trenni teha, pigem olen ootel ja kodune, teen iga päev pikki jalutamistiire ja olen aktiivses liikumises, jahukotte veel tõstma pole hakanud. Eile küll aknast vaatasin, kuidas mees kõrvalhoovis tegi kangitrenni ja hakkas endal ka mõte juba liikuma, et äkki varsti ka.. Aga üldiselt võtan seda olukorda nagu puhkust ja eks siis, kui olukord selginema hakkab, on ka aega sättima hakata.

Mis mõtted sul peas keerlesid, kui selgus, et hooaeg on läbi, kas oleksid tahtnud mingil viisil siiski medalite jagamist?

Kui siin algul oli juttu, et Final Four ehk kuskil mujal, näiteks Tartus pidada, siis mina arvasin kohe, et sel pole mõtet. Poolikud variandid pole ikka päris ja tundus, et see olukord muutub kiirelt väga tõsiseks. Liit otsustas üsna kiirelt, et lõpetame selle asja ära ja usun, et see oli õige otsus.

Millises seisus su keha pärast varakult lõppenud hooaega on, suuremaid hädasid pole?