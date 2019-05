Nõlvak ja Tiisaar langesid MK-etapil konkurentsist kaheksandikfinaalis

Nõlvak - Tiisaar pääsesid otse põhiturniirile ja mängisid C-alagrupis. Seal teeniti kaks võitu ja tagati seeläbi pääs otse teise ringi, kirjutab volley.ee.

Seal tuli vastaseks Saksamaa paar Alexander Walkenhorst - Sven Winter, kes kukutasid meie mehed konkurentsist tulemusega 2:0 (21:15, 21:17). "Võitlesime vapralt, aga nende taktika toimis hästi ning 0:2 kaotusega meid turniirilt välja kupatatigi," kommenteerisid eestlased oma fännilehel.

Esimeses alagrupimängus alistas Eesti paar 2:1 (21:16, 19:21, 15:13) Austria duo Christoph Dressler - Alexander Huber. Teises alagrupikohtumises mängiti alagrupi võidule sakslaste Philipp Arne Bergmanni - Yannick Harmsiga. Avageimi võitsid Nõlvak ja Tiisaar 21:19, ka teine vaatus kujunes väga tasavägiseks ja selle suutsid eestlased võita tulemusega 24:22.

"Hommikune mäng oli mõlemalt poolt rabe ja vigaderohke, oli ju turniiri esimene mäng ka. Lõpus olime ise kindlamad ja võtsime oma. Kuum oli küll, mul käis vahepeal ikka pea ringi ja pulss puperdas seal üleval kuskil. Hea näha, et kõige otsustavamate punktide mängimises oleme sammu edasi astunud küll," kommenteeris Nõlvak avamatši. "Teine mäng oli palli taga ajamine tuules. Suutsime olukorda veidi paremini aktsepteerida ja kohaneda kui sakslased. Sakslased on alati väga korrektsed ja distsiplineeritud oma mängus, tuulega peab aga vahel igasuguseid trikke tegema, et punkti saada. See tuli meil paremini välja ja aitasime üksteist ka platsil palju. Sakslased paistsid rohkem pinges olevat," lisas rannavõrkpallur.