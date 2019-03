Nõlvak ja Tiisaar alistasid Doha MK-etapil maailma edetabeli teise paari

Esimeses alagrupimängus saadi maailma edetabeli teise paari, lätlaste Aleksandrs Samoilovsi - Janis Šmedinsi üle 2:0 (21:14, 21:18) võit, kirjutab volley.ee. Teises alagrupikohtumises on vastaseks Brasiilia paar Guto - Saymon.

Seekord alustas Eesti paar kvalifikatsiooniturniirilt ja sai esimeses ringis 2:1 (15:21, 21:19, 20:18) võidu austerlaste Tobias Winteri - Julian Hörli üle. Kvalifikatsiooni teises ringis mindi kokku Kanada paari Grant O´Gormani - Ben Saxtoniga ning see kohtumine lõppes eestlaste 2:0 (21:17, 21:18) võiduga. Sellega tagas Eesti esiduo koha põhiturniiril.

“Väga hea meel on pääseda esmakordselt nii kõrgetasemelisel turniiril kvalifikatsioonist edasi. Sellest võiks harjumuse teha,” sõnas Nõlvak muheledes Võrkpall24.ee’le. “Esimese mängu märksõna oli võitlemine. Väljakul viibides polnud just parim tunne, aga kestsime lõpuni ära. Teine mäng kanadalaste vastu oli hoopis teistsugune. Mängisime enesekindlalt ja suutsime vastased rivist välja lüüa. Põhiturniirile pääsemine valmistab mõistagi suurt rõõmu,” lisas Tiisaar.

See on eestlastele hooaja teine turniir, eelmisel nädalal jõuti Sydney tugevuselt kolme tärni MK-etapil veerandfinaali. See tulemus kergitas eestlased maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 40. kohale.