Naiste võrkpallikoondise uus peatreener seadis eesmärgi jõuda EM-ile

Eile õhtul maandusid Eestisse koondise uus itaallasest peatreener Lorenzo Micelli ja ÜKE-treener Alessandro Orefice. Treenerite hulka kuuluvad ka pikalt meeste koondise juures tegutsenud Rainer Vassiljev, Andres Toobal, statistik Mihkel Sagar, füsioterapeut Giuseppe Pigliacampo ja massöör Liisi Sakala.

Rahvusnaiskond on 18 mängijaga juba mõnda aega treeninud Tallinnas. Enne uue peatreeneri saabumist korraldasid treeninguid Vassiljev ja Toobal. Sel pühapäeval sõidetakse treeninglaagrisse Käärikule.

Laarist puuduvad algselt kutsutud naistest erinevatel põhjustel Anna Kajalina, Liisel Nelis ja Jade Šadeiko. Hetkel Prantsusmaal elav Polina Bratuhhina-Pitou kavatseb ühineda naiskonna tegemistega esimesel võimalusel. Alates 18. juulist hakkavad naiskonna treeningud toimuma Paides.

2021. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks kogunenud naiskond on ühes valiksarja grupis Šveitsi ja Valgevenega.

Esialgsete plaanide kohaselt pidid Euroopa meistrivõistluste kohtumised toimuma kodus-võõrsil süsteemis, ent koroonaviiruse tõttu tõttu on võimalik, et mängitakse turniirisüsteemis ühes asukohas. Euroopa alaliit teeb lõpliku otsuse juulis. Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile saavad iga alagrupi kaks parimat võistkonda.

Eesti rahvusnaiskonna peatreener Lorenzo Micelli astus peatreenerina naiskonna ette täna õhtul, kus ta sõnus, et esimesed nädalad kuluvad üksteise tundmaõppimiseks. Üldpildis on ta naiskonna konditsiooniga ja seni läbiviidud treeningutega rahul. „Olen selle pildiga rahul ja naised on väga motiveeritud ning meie eesmärk on taas jõuda EM-finaalturniirile," sõnas Micelli.

Rahvusnaiskonna koosseis laagris:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe (Pariisi Saint-Cloud, Prantsusmaa), Karolina Kibbermann (Audentes SG/Noortekoondis), Helena Loos (Audentes SG/Noortekoondis).



Nurgaründajad: Anu Ennok (Salo LP Viesti, Soome), Kristiine Miilen (Pannaxiakos, Kreeka), Nette Peit (Salo LP Viesti, Soome), Hanna Pajula (Michelbeke Saturnus, Belgia), Ingrid Kiisk (TÜ/Bigbank), Eva Liisa Kuivonen (Audentes SG/Noortekoondis), Silvia Pertens (Tallinna Ülikool), Polina Bratuhhina-Pitou (Terville Florange, Prantsusmaa).