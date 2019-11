Nädal piiri taga: Vennolt ja Kajalinalt Türgis ja Itaalias resultatiivsed esitused

Itaalias said Robert Täht ja Perugia esmalt 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) võidu Piacenza üle, eestlane käis servimas ja skoori ei teinud. Teises mängus alistati 3:0 (25:14, 25:18, 25:18) Ravenna, Täht ei mänginud. Liigatabelis on Perugia tõusnud 19 punktiga kolmandale kohale. Naiste meistriliigas sai Kertu Laagi tööandja Chieri lõppenud nädalal 0:3 (21:25, 20:25, 15:25) kaotuse Casalmaggiorelt, Laak on vigastatud ja kaasa ei teinud. Tabelis hoiab Chieri 10 punktiga üheksandat positsiooni. Naiste esiliigas sai Anna Kajalina tööandja Cutrofiano 2:3 (25:22, 19:25, 25:22, 19:25, 19:21) kaotuse Sassuololt, Kajalinalt koguni 32 punkti (+20). Tabelis on Cutrofiano 8 punktiga viimane.

Prantsusmaa meeste meistriliigas peeti eelmisel nädalal kahe vooru kohtumised. Ardo Kreek ja Pariisi Volley said esmalt 3:0 (27:25, 25:22, 25:23) jagu Narbonne´ist, Kreegilt 6 punkti (+3). Teises mängus tuli tunnistada Toursi 3:0 (25:20, 25:15, 25:17) paremust, Kreegilt 4 punkti (-1), Timo Tammemaa tõi Toursile 7 silma (+2). Tours sai nädala teises mängus kirja samuti 3:0 (25:17, 25:19, 25:17) võidu Sete´i üle, Tammemaalt 11 punkti (+7). Renee Teppan ja Poitiers pidid tunnistama Rennes`i 3:1 (30:28, 25:23, 22:25, 25:23) paremust, episoodiliselt mänguaega saanud Teppan tõi 2 punkti (+2). Teises mängus alistati 3:1 (25:21, 26:24, 22:25, 33:31) Hindrek Pulga koduklubi Chaumont. Servimas käinud Teppan skoori ei teinud, Pulk ei mänginud. Liigatabelis on Tours 16 punktiga neljas, Chaumont 13 punktiga kuues, Pariis samuti 13 punktiga koht tagapool ja Poitiers 11 punktiga 12. kohal.