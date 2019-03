Nädal piiri taga: Venno tuli Türgi karikavõistlustel hõbedale, Toobal Poolas MVP

Poola meistriliigas olid vastamisi Eesti koondise mängija ja treenerid. Kert Toobali ja abitreener Rainer Vassiljevi koduklubi Lubini Cuprum alistas Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhendatava Rzeszowi Asseco Resovia 3:0 (25:22, 25:22, 28:26). Toobal tegi kaasa kogu kohtumise ning valiti mängu parimaks, sidemängija tõi ka 4 punkti, kõik blokiga.

Resovia pidas eemisel nädalal veel teisegi kohtumise, kui alistas 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 25:15) Bydgoszczi Chemiku. Liigatabelis hoiab Resovia 32 punktiga kaheksandat kohta, Lubin asub 20 punktiga 12. tabelireal, Renee Teppani tööandja Belchatowi Skra asub 38 punktiga kuuendal kohal.

Soomes on täies hoos play-offid. Andrus Raadik ja Savo Volley pidasid kolmanda veerandfinaalmängu Oliver Lüütsepa juhendatava Akaa-Volley vastu ning said 3:1 (25:20, 25:22, 20:25, 25:19) võidu ning võitsid seeria mängudega 3:0. Raadikult üleplatsimehena 22 punkti (+10). Samuti kolme võiduni peetavas poolfinaalis on Savo vastaseks Tampere Sastamala VaLePa ja esimese poolfinaali võitis Tampere meeskond 3:0 (25:22, 25:13, 25:17), Raadik panustas 4 punkti (-2).

Naiste meistriliigas pääses poolfinaali Kertu Laak ja tema koduklubi Salo LP Viesti. Salo alistas kolmandas veerandfinaalis Nurmo Jymy naiskonna 3:0 (25:11, 25:17, 25:21), Laagi arvele kogunes 13 punkti (+10). Salo võitis seeria 3:0 ning poolfinaalis minnakse kokku Orivee Ponnistusega.

Loe veel

Orivee naiskond lülitas veerandfinaalis konkurentsist LP Kangasala, kus pallib Nette Peit. Lõppenud nädalal sai Kangasala kaks kaotust ning kaotas seeria 1:3. Esmalt jäädi Oriveele alla 1:3 (21:25, 23:25, 25:18, 14:25), Peit tõi 14 punkti (+6). Teises mängus kaotati tulemusega 0:3 (20:25, 22:25, 23:25), eestlannalt 15 punkti (+8). Konkurentsist langes ka Eliisa Peidi tööandja LP-Vampula, kes pidas lõppenud nädalal kolm kohtumist ja kaotas seeria Kuusamo Pölkkyle mängudega 2:3. Esmalt jäädi Kuusamole alla 1:3 (27:25, 22:25, 21:25, 22:25), eestlanna sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Seejärel sai Vampula 3:2 (22:25, 25:20, 15:25, 25:20, 15:11) võidu, Peit käis taas väljakul episoodiliselt ja tõi 1 punkti. Järgmise mängu võitis aga Kuusamo 3:2 (25:15, 25:21, 18:25, 15:25, 15:11), mis tagas neile ka koha poolfinaalis. Peit viimases mängus väljakul ei käinud.

Prantsusmaa meistriliigas pidi kaotusega leppima Martti Juhkami tööandja Tourcoing, jäädes 0:3 (23:25, 23:25, 19:25) alla liiga liidrile Toursile. Juhkami arvele jäi 2 punkti (-4). Liigatabelis hoiab Tourcoing 26 punktiga üheksandat kohta.

Naiste meistriliigas kaotas Liis Kullerkannu, Anu Ennoki ja Julija Mõnnakmäe koduklubi Nancy Vandoeuvre 1:3 (24:26, 17:25, 25:19, 20:25) Marcq en Baroeulile. Ennok tõi 7 punkti (+2), Kullerkann 6 punkti (+3) ja sidemängija Mõnnakmäe lisaks oma põhitööle ka 4 punkti. Liigatabelis on Nancy 25 punktiga üheksas.