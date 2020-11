Nädal piiri taga: Treial aitas koduklubi Prantsusmaal liidriks, Saar jätkab Küprosel resultatiivselt

Henri Treial (nr 11) 2016. aastal Karlovy Vary särgis Foto: Karli Saul

Piiri taga mängivate Eesti võrkpallurite ja treenerite elu on jätkuvalt keeruline, sest mitmed liigad on koroonaviiruse leviku tõusu tõttu täielikult või osaliselt pausil. Siiski said mitmed võõrsil leiba teenivad mängijad ka oma oskusi näidata.