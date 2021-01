Nädal piiri taga: Tammemaa aitas Resovia kahe raske võiduni, Venno tõusis Kataris taas üleplatsimeheks

Hispaania kõrgliigas oli kahel korral võidukas Mart Naabri tööandja CV Teruel, kes jätkab kindlalt ka liidrikohal. 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) alistati Ibiza, Naaber tõi kolme geimiga 5 punkti (+3). Teises kohtumises oldi samuti 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) üle Barcelona meeskonnast. Eesti koondise tempomehelt selles kohtumises 8 punkti (+7).

Kataris SC Police´i esindav Oliver Venno aitas koduklubi 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) võiduni Al Shamali meeskonna üle. Venno panustas võitu üleplatsimehena 15 punkti (+9). Tabelis on Police jätkuvalt 40 punktiga esikohal.

Tihe mängunädal jääb seljataha ka Saksamaa meistriliigas. Martti Juhkami ja VfB Friedrichshafeni meeskond said kirja 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:22) võidu Herrschingi üle, Eesti koondise nurgaründaja ei mänginud. 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) võidumängus Düreni üle panustas Juhkami aga 12 punkti (+8). Karli Allik ning Königs Wusterhauseni Netzhoppers said 0:3 (22:25, 23:25, 22:25) kaotuse Lüneburgilt, eestlaselt 4 punkti (-3). Eesti koondise peatreeneri Cedric Enardi juhendatav Berliini Volleys sai kirja kaks võitu. 3:0 (25:21, 25:8, 25:17) saadi jagu Unterhachingust ja samuti 3:0 (25:20, 25:12, 25:16) alistati linnarivaal Berliini VCO. Tabelis on Friedrichshafen 33 silmaga esikohal, Berliinil on teisena punkt vähem ja Alliku koduklubi hoiab 15 punktiga üheksandat kohta.