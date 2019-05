Nädal piiri taga: Tähele hõbe, eestlaste koduklubid võitsid Prantsusmaal

Prantsusmaa naiste esiliigas sai sama saavutusega hakkama Kristiine Miileni, Kristel Moori, Eliise Hollase ja Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville´i Florange. Eesti koondislaste tööandja alistas viimati play-offis 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) Sens Olympique´i naiskonna ning juhib gruppi 22 punktiga. Et teisel kohal olev Clamart on 4 punkti kaugusel, pole neil Terville´ist enam mööduda võimalik. Nii on Terville´il koht kõrgemas seltskonnas samuti välja võideldud.

Belgia meistriliigas käib finaalseeria, kus üheks osapooleks on Timo Tammemaa, Keith Puparti ja pikalt vigastusega väljas olnud Andri Aganitsa koduklubi Maaseiki Greenyard ja teiseks Roeselare Knack. Lõppenud nädal tõi Maaseikile ühe kaotuse ja ühe võidu. Esmalt jäädi vastasele alla 2:3 (23:25, 25:20, 23:25, 25:19, 12:15), Tammemaalt 9 punkti (+5), Pupart ei mänginud, Aganits sekkus episoodiliselt blokki tugevdama. Seejärel saadi Roeselare üle 3:0 (25:16, 25:19, 25:23) võit, Tammemaalt 10 punkti (+8), Pupart ja Aganits ei mänginud. Maaseik juhib kolme võiduni peetavat seeriat mängudega 2:1.