Nädal piiri taga: Markkus Keel jätkab Belgias suurepärases hoos

Belgias jätkab heas hoos Markkus Keel ja tema koduklubi Aalsti Lindemans, kes said liiga liidrite duellis 3:0 (25:21, 25:22, 25:19) jagu Andri Aganitsast ja Maaseiki Greenyardist. Sidemängija Keel sai kirja täismängu ning tõi lisaks mängu juhtimisele ka 3 punkti, Aganits ei suutnud seekord skoori teha, kirjutab Volley.ee nädala ülevaates. Lisaks valiti Keel kohtumise parimaks mängijaks.

Belgia liigas jätkab Aalst liidrikohal, punkte on koos 27, Maaseik on 24 punktiga teisel kohal. Naiste meistriliigas sai Hanna Pajula koduklubi Michelbeke Saturnus 3:0 (25:13, 25:21, 25:12) võidu Lendelede üle ja on liigas 20 punktiga kuuendal kohal.

Prantsusmaal jäi meeste meistriliigas eestlaste saldoks kolm võitu ja üks kaotus. Pariisi Volley alistas 3:2 (2:25, 22:25, 25:23, 25:23, 15:13) Nice´i, Ardo Kreek panustas 16 punkti (+13). Timo Tammema ja Tours olid 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) paremad Toulouse´ist, Tammemaalt 5 silma (+3).