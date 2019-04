Nädal piiri taga: Markkus Keel ja Kertu Laak aitasid koduklubid finaali

Türgi meistriliigas tehti algust veerandfinaalidega. Oliver Venno ja Istanbuli Galatasaray said avamängus 3:0 (25:15, 25:21, 25:15) jagu Istanbuli BBSKst, Venno panustas võitu oma meeskonna resultatiivseimana 13 punkti (+9). Robert Täht ja Izmiri Arkas said seeria avamängus 3:1 (15:25, 25:21, 25:15, 25:12) jagu Plevne Belediye Tokatist. Täht tõi Arkase parimana 20 punkti (+16). Poolfinaali viib kaks võitu ja kui mõlema eestlase koduklubi saadab edu, kohtutakse poolfinaalis omavahel.

Poola meistriliigas kaotasid Renee Teppan ja tema koduklubi, tiitlikaitsja Belchatowi Skra veerandfinaalis Jastrzebski Wegielile ja jätkavad 5.-6. koha mängudega. Avamängu võitis Wegiel 3:2 (25:22, 25:20, 27:29, 21:25, 15:11) ja korduskohutmise 3:0 (25:20, 25:15, 25:21). Teppan sai mõlemas kohtumises mänguaega osaliselt ja tõi esimeses mängus 4 punkti (+3), teises mängus 3 punkti (+1). Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhendatav Rzeszowi Asseco Resovia mängib 7. koha nimel Katowicega, avamäng peetakse täna. Kert Toobali ja abitreener Rainer Vassiljevi koduklubi Lubini Cuprum mängib 11. kohale Bydgoszczi Chemikuga, kahe võiduni peetava seeria avakohtumise võitis 3:2 (25:13, 22:25, 23:25, 25:21, 15:11) Lubin, Toobal sai kirja täismängu ja tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Anu Ennoki, Liis Kullerkannu ja Julija Mõnnakmäe tööandja Nancy Vandoeuvre 0:3 (24:26, 19:25, 15:25) kaotuse Cannes´lt. Kullerkann tõi 5 punkti (+0), Ennoki arvele jäi 1 punkt (-3) nagu ka Mõnnakmäe kontole (+0). Liigatabelis on Nancy naiskond 27 punktiga üheksas. Meeste esiliigas alustasid Ardo Kreek ja tema koduklubi Pariisi Volley kahe võiduni peetavat veerandfinaalseeriat Avignoni vastu ja võitsid avamängu 3:0 (25:16, 26:24, 25:14). Kreegilt 8 punkti (+5).

Belgia meistriliigas jätkab Timo Tammemaa ja Keith Puparti koduklubi Maaseiki Greenyard mängudega nelja parema meeskonna osalusel peetavat Final Four turniiri. Viimati saadi 3:0 (25:17, 25:23, 27:25) võit Aalsti Lindemansi üle ja ollakse tabelis 7 punktiga esikohal. Tammemaa tõi 10 punkti (+6), Pupart ei mänginud. Taas oli meeskonna nimekirjas ka õlalõikusest taastuv Andri Aganits. Dimitri Korotkov ja Guibertini Axis kaotasid väljalangemismängus laupäeval Zoerselile 1:3 (25:20, 20:25, 17:25, 18:25) ning kaotasid seeria mängudega 0:3. Korotkovilt viimases kohtumises 5 punkti (+0). Belgia naiste meistriliiga väljalangemisturniiril kaotas Kaisa Bahmatševi ja Hanna Pajula tööandja Farciennes 0:3 (16:25, 19:25, 14:25) Oudegemi naiskonnale ja jätkab punktita.