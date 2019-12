Nädal piiri taga | Lüütsepa ja Naabri koduklubile 11. järjestikune võit, Venno ja Raadik kohtusid Türgis

Soome meeste meistriliigas sai peatreener Oliver Lüütsepa juhendatav Akaa Volley kaks võitu lisaks ja on liigatabelis tõusnud teisele kohale, punkte on koos 44, kirjutab Volley.ee nädala ülevaates. Akaa on seejuures võitnud viimased 11 kohtumist. Esmalt oldi tulemusega 3:0 (25:20, 25:18, 25:14) üle Oulu Ettast, Akaa meeskonna temporündaja Mart Naaber panustas 9 punkti (+7). Nädala teises mängus alistati 3:1 (23:25, 25:21, 25:11, 25:18) Team Lakkapää, Naabrilt selles mängus taas 9 punkti (+4).

Soome naiste meistriliigas kaotas Nette Peidi ja Anu Ennoki tööandja Salo LP Viesti 0:3 (18:25, 16:25, 25:27) LP Kangasalale, Ennokilt 7 (+0) ja Peidilt 2 punkti (-2). Tabelis on eestlannade koduklubi 31 punktiga neljas.