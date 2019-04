Nädal piiri taga: Laak tuli Soome meistriks, Täht ja Venno kohtuvad Türgis poolfinaalis

Poola meistriliigas lõppes hooaeg meie rahvusmeeskonna kapteni Kert Toobali, abitreeneri Rainer Vassiljevi ning ÜKE-treeneri Mirko Fasini jaoks 11. kohaga. Kõigi kolme ühine koduklubi Lubini Cuprum alistas 11. koha mängus teistkordselt Bydgoszczi Chemiku, saades eelmisel nädalal kirja 3:1 (25:20, 26:28, 25:23, 25:14) võidu. Toobal tegi kaasa kogu mängu ja tõi ka 4 punkti (+3). Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhendatav Rzeszowi Asseco Resovia mängis 7. koha nimel Katowicega ning võitis mõlemad mängud 3:0. Renee Teppan ja Belchatowi Skra hakkavad 5. koha nimel võitlema Radomi Cerrad Czarniga, seeria algab 13. aprillil.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Anu Ennoki, Liis Kullerkannu ja Julija Mõnnakmäe tööandja Nancy Vandoeuvre 2:3 (25:18, 24:26, 21:25, 25:20, 13:15) kaotuse Venelles´i naiskonnalt. Kõik eestlannad said kirja täismängu, Kullerkann ja Ennok tõid kumbki 9 punkti (efektiivsus vastavalt +6 ja +3), Mõnnakmäe arvele jäi lisaks mängu juhtimisele 1 punkt. Liigatabelis asub Nancy 28 punktiga üheksandal kohal. Meeste meistriliiga eelviimases põhiturniiri voorus sai Martti Juhkami koduklubi Tourcoing 0:3 (20:25, 18:25, 28:30) kaotuse Nice´ilt, Juhkami tõi 9 punkti (+3). Liigatabelis on Tourcoing 26 punktiga 10. Prantsusmaa naiste esiliiga play-offi turniiril sai kaotuse Kristiine Miileni, Kristel Moori, Eliise Hollase ja Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville´i Florange. 2:3 (23:25, 25:15, 18:25, 25:23, 11:15) jäädi alla Evreux´ naiskonnale. Miilen ja Moor tõid oma naiskonna resultatiivseimatena kumbki 19 punkti (efektiivsus vastavalt +12 ja +14), Bratuhhina-Pitou lisas 8 (+3) ja Hollas 4 (+2) punkti. Tabelis on Terville´i naiskond teisel kohal 13 punktiga.

Timo Tammemaa ja Keith Puparti koduklubi Maaseiki Greenyard jätkas Belgia meistriliigas mänge nelja parema meeskonna osalusel peetaval turniiril. Lõppenud nädalal alistati Aalsti Lindemans 3:1 (25:16, 23:25, 25:19, 25:20). Tammemaa tõi 10 punkti (+4), Pupart ei mänginud. Tabelis ollakse 10 punktiga esikohal. Belgia naiste liiga väljalangemisturniiril sai Kaisa Bahmatševi ja Hanna Pajula tööandja Farciennes kirja kaks kaotust. 0:3 jäädi alla Charleroi´le ja 1:3 Zoerselile. Tabelis saadi oma grupis neljas koht ja nüüd mängitakse liiga viimase koha peale Jaraco naiskonnaga.

Itaalia esiliigas alustas Kristo Kollo ja Henri Treiali tööandja VBC Mondovi veerandfinaali Cantu vastu. Avamängus sai eestlaste koduklubi 1:3 (15:25, 18:25, 25:19, 23:25) kaotuse, Kollo tõi 7 punkti (+0), Treiali arvele jäi 8 punkti (+0).

Rootsi naiste meistriliiga veerandfinaalis sai Anett Hollase koduklubi Sollentuna kirja 2:3 (25:22, 24:26, 25:21, 20:25, 13:15) kaotuse Lindesbergilt ja kaotas seeria mängudega 0:2. Eestlanna tõi viimases kohtumises 4 punkti (-1).