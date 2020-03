Nädal piiri taga: Kreekas säranud Miilenilt 29 punkti, Venno ja Peit samuti resultatiivsed

Prantsusmaa meeste meistriliigas on põhiturniiri lõpuni kaks vooru. Eelmisel nädalal sai eestlastest võidurõõmu maitsta vaid Ardo Kreek, kelle 8 punkti (+6) aitasid Pariisi Volley 3:1 (25:11, 15:25, 25:16, 25:22) võidule Nice´i üle. Timo Tammemaa tööandja Tours kaotas aga 2:3 (25:21, 25:19, 23:25, 19:25, 13:15) Poitiers´le, Tammemaalt 14 punkti (+11). Hindrek Pulk ja Chaumont pidid tunnistama Tourcoing´ 3:2 (25:27, 17:25, 25:19, 25:23, 15:12) paremust, Pulk sekkus hetkeks ja statisikasse midagi kirja ei saanud. Nii Tours kui Chaumont on koha kaheksa seas ehk play-offis kindlustanud - Tours on 49 punktiga liider, Chaumont 43 punktiga neljas. Pariis jahib kohta veerandfinaalis, hetkel ollakse 33 punktiga üheksandal kohal ja jäädakse punkti kaugusele kaheksandast positsioonist. Meeste esiliigas kaotasid Kevin Saar ja Saint-Quentin 1:3 (14:25, 25:17, 27:29, 21:25) Mendele, Saarelt 6 punkti (-1). Tabelis ollakse kaks vooru enne põhiturniiri lõppu 26 punktiga neljandad.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jääb samuti kaks vooru põhiturniiri lõpuni. Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase koduklubi Terville´i Florange kaotas 2:3 (26:24, 15:25, 25:23, 21:25, 8:15) Nancy Vandoeuvre´ile. Bratuhhina-Pitou panustas 13 punkti (+5), Hollaselt 11 silma (+7). Julija Mõnnakmäe ja Pariisi St-Cloud kaotasid 0:3 (23:25, 14:25, 17:25) Pays D´Aix Venelles´le, sidemängija Mõnnakmäe sai kirja täismängu. Eesti rahvusnaiskonna juhendaja Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet sai 3:0 (25:14, 25:19, 25:12) jagu Chamalieres´lt. Tabelis on Le Cannet 55 punktiga kolmas, Terville 24 punktiga kümnes ja Pariis 18 punktiga 11.

Kristiine Miilen ja tema koduklubi Pannaxiakos kohtus Kreeka meistriliigas Porfirase naiskonnaga ja vaatama eestlanna superesitusele tuli vastu võtta 2:3 (19:25, 25:20, 25:21, 20:25, 11:15) kaotus. Miilen tõi koguni 29 punkti (+15), sealhuglas 4 punkti blokiga. Liigatabelis on Pannaxiakos 31 punktiga seitsmes.