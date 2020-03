Nädal piiri taga: Kollo koduklubi võitis Rumeenias põhiturniiri, Prantsusmaal kohtusid eestlannade koduklubid

Šveitsis pidas kaks kohtumist veerandfinaalseerias Taavi Nõmmistu koduklubi Näfelsi Biogas. Kahjuks kaotas Näfels Luzerni vastu mõlemad mängud ja poolfinaali ei jõudnud. Seeria kolmanda kohtumise skooriks jäi 0:3 (20:25, 22:25, 23:25), selle mängu statistika pole saadaval. Viimaseks jäänud neljanda mängu kaotas Näfels 1:3 (25:22, 23:25, 17:25, 19:25), Nõmmistult 17 punkti (+1). Seeria kaotas eestlase tööandja 1:3. Nüüd mängitakse kohtadele 5.-8.

Prantsusmaa naiste meistriliigas kohtusid omavahel meie rahvuskoondise mängijad. Julija Mõnnakmäe aitas oma koduklubi Pariisi St-Cloudi 3:0 (25:17, 25:21, 25:20) võiduni Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase tööandja Terville Florange´i üle. Sidemängija Mõnnakmäe sai kirja täismängu ja tõi lisaks oma põhitööle ka 1 punkti. Bratuhhina-Pitou panustas oma naiskonna kasuks 6 punkti (+0), Hollas 4 silma (+2).

Eesti rahvusmeeskonna juhendaja Lorenzo Micelli koduklubi Le Cannet sai kirja 3:1 (25:15, 25:27, 25:22, 25:19) võidu Beziers´i üle. Tabelis on Le Cannet 52 punktiga neljas, Terville 23 punktiga 10. ja Pariis 17 punktiga 12. Põhiturniiril on pidada veel kolm vooru.

Prantsusmaa meeste meistriliigas jätkub võitlus play-offi kohtade nimel, kuhu pääseb kaheksa paremat. Kaheksa sekka soovivad jõuda ka Ardo Kreek ja Pariisi Volley, kes said viimases mängus 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 19:25) kaotuse Narbonne´ilt, Kreek tõi 12 punkti (+7). Liider Tours (Timo Tammemaa) pidi tunnistama Toulouse´i 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) paremust, Tammemaa 5 punkti (+1). Hindrek Pulk ja Chaumont said kirja 3:0 (25:23, 25:20, 25:13) võidu Montpellier´ üle, Pulk ei mänginud. Tabelis on Tours 48 punktiga esimene, Chaumont 42 punktiga neljas ehk neilgi on kolm vooru enne põhiturniiri lõppu koht play-offis kindel. Pariis asub 30 punktiga 10. kohal.