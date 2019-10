Nädal piiri taga: Juhkami mängis Saksamaa superkarika finaalis

Prantsusmaa meeste meistriliigas toimus eelmisel nädalal kaks mänguvooru ja eestlastel oli võiduvaene nädalavahetus. Ardo Kreek ja Pariisi Volley pidid vastu võtma kaks kaotust. Esmalt jäädi 0:3 (22:25, 18:25, 23:25) alla Rennes´le, eestlasest temporündaja arvele jäi 4 punkti (+2). Seejärel kaotati 1:3 (23:25, 21:25, 25:18, 18:25) Montpellier´le, selles mängus tõi Kreek 8 punkti (+3). Kaks kaotust said ka Hindrek Pulk ja tema tööandja Chaumont. Nädala alguses oli neist tulemusega 3:2 (19:25, 20:25, 26:24, 25:16, 17:15) üle Sete, Pulk sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Laupäeval sai Chaumont 0:3 (23:25, 22:25, 21:25) kaotuse Ajacciolt, Pulk seegi kord palju platsile ei pääsenud ja punkte ei toonud. Renee Teppani koduklubi Poitiers lõpetas nädala ühe võidu ja ühe kaotusega. 3:1 (24:26, 26:24, 25:19, 25:14) oldi üle Nice`st ja seejärel kaotati 1:3 (25:23, 22:25, 20:25, 13:25) Nantes Reze´ile, Teppan käis mõlemas mängus platsil hetketi ja statistikasse midagi kirja ei läinud. Timo Tammemaa (Tours) seekord samuti võidurõõmu tunda ei saanud, kui 1:3 (25:20, 23:25, 24:26, 18:25) kaotati Narbonne´ile ja 2:3 (17:25, 25:17, 17:25, 25:11, 13:15) Cannes´le. Tammemaalt avamängus 5 (+2) ja teises kohtumises 10 (+5) punkti. Liigatabelis on Chaumont 4 punktiga seitsmes, Poitiers 3 punktiga kaheksas, Tours 1 punktiga 11. ja Pariis 1 puntkiga 12. ehk viimane.

Naiste meistriliigas teenis magusa võidu Polina Bratuhhina-Pitou ja Eliise Hollase tööandja Terville Florange, saades 3:2 (25:18, 24:26, 25:22, 21:25, 17:15) jagu France Avenir 2024st, mõlemad Eesti mängijad andsid korraliku panuse - Bratuhhina-Pitou tõi 13 punkti (+6) ja Hollas 11 punkti (+9). Liigatabelis ollakse 6 punktiga seitsmendal kohal. Kevin Saar ja Saint Quentin said Prantsusmaa meeste esiliigas kirja 3:1 (25:23, 25:23, 29:31, 25:22) võidu Nancy üle. Saar tõi 6 punkti (-2). Liigatabelis ollakse 3 punktiga viiendal positsioonil.

Itaalia meistriliigas pidas esimese liigamängu Robert Tähe tööandja Perugia, kui 3:2 (29:27, 27:29, 25:22, 18:25, 16:14) alistati Top Volley Latina. Täht seekord mänguaega ei teeninud. Kertu Laak ja Chieri said naiste meistriliigas kirja 0:3 (15:25, 19:25, 19:25) kaotuse Busto Arsizio naiskonnalt, Laak sai mänguaega napilt, ent tõi sellega kaks punkti - ühe serviässast, teise rünnakuga. Liigatabelis on Chieri 3 punktiga kümnes. Naiste esiliigas kaotas Anna Kajalina tööandja Cutrofiano 2:3 (21:25, 25:20, 25:21, 27:29, 14:16) Craile, Kajalina kaasa ei teinud. Tabelis on Cutrofiano 4 punktiga seitsmes.

Rumeenia kõrgliigas oli võidukas Kristo Kollo tööandja Galati Arcada, saades 3:0 (25:19, 25:14, 25:14) võidu Craiova üle. Eesti koondise nurgaründaja arvele kogunes 6 punkti (+4). Liigatabelis on eestlase koduklubi 6 punktiga liidrikohal.

Belgias peeti esimesed liigamängud eelmisel nädalal. Markkus Keel ja Aalsti Lindemans võitsid 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) Leuveni Haasrode meeskonda, seejärel saadi aga Roeselare Knackilt 1:3 (16:25, 15:25, 25:21, 19:25) kaotus. Keel käis esimeses mängus platsil episoodiliselt, teises sai kirja peaaegu täismängu ja tõi ka 2 punkti. Andri Aganitsa koduklubi Maaseiki Greenyard oli esmalt tulemusega 3:0 (25:18, 25:16, 25:21) üle Waremme meeskonnast, seejärel saadi 3:0 (32:30, 25:20, 25:23) võit Acheli üle. Aganitsalt vastavalt 5 (+4) ja 9 (+7) punkti. Liigatabelis on Maaseik 6 punktiga liidrikohal, Lindemans 3 punktiga kolmas. Belgia naiste meistriliigas ei suutnud Hanna Pajula Michelbeke Saturnuse naiskonda võidule aidata, kui Gentilt tuli vastu võtta 0:3 (16:25, 19:25, 12:25) kaotus ja tabelis ollakse 10. kohal.

Tšehhi kõrgliigas pidi vastase paremust tunnistama Robert Viiberi koduklubi Odolena Voda, jäädes 1:3 (25:23, 18:25, 24:26, 19:25) alla Usti nad Labemi meeskonnale. Viiber tegi kaasa kaks geimi ja tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti. Tabelis on eestlase koduklubi 3 punktiga kaheksas.

Sel hooajal Šveitsi siirdunud Taavi Nõmmistu (Biogas Näfels) käis väljakul kahes mängus. 1:3 (25:22, 20:25, 20:25, 22:25) vannuti alla Genevele ja ka Luzernile kaotati 1:3 (24:26, 21:25, 25:23, 15:25) ning tabelis on Näfels 3 punktiga seitsmendal positsioonil.

Soomes jätkub Akaa-Volley ilus hooaeg, lõppenud nädalal jõudis Oliver Lüütsepa juhendatav meeskond 3:1 (21:25, 25:19, 25:15, 25:21) võiduni Vantaa Ducksi üle. Meeskonda kuuluv temporündaja Mart Naaber panustas 8 punkti (+5). Soome liigas asub Akaa-Volley 13 punktiga neljandal tabelireal. Soome naiste meistriliigas sai kahel korral võidurõõmu tunda Anu Ennoki ja Nette Peidi koduklubi Salo LP Viesti. 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) alistati Rovaniemi, Ennokilt 11 (+7) ja Peidilt 3 (+2) punkti. Nädala lõpus oldi 3:0 (25:17, 25:22, 25:18) paremad Puijo Wolleyst, Ennokilt 8 (+7), Peidilt 4 (+4) punkti. Liigatabelis on Salo naiskond 15 punktiga kolmas.

Luksemburgis kaotasid Merlin Hurt ja VC Mamer 1:3 (23:25, 13:25, 25:15, 18:25) Walferile ja jätkavad tabelis 3 punktiga viiendal kohal.