Nädal piiri taga: Juhkami alistas Saksamaal koondise peatreeneri, Venno vedas Police´i Kataris liidriks

Saksamaal kohtusid omavahel kaks Eesti rahvusmeeskonna liiget – koondise peatreener Cédric Énard (Berliini Recycling Volleys) ja nurgaründaja Martti Juhkami (Vfb Friedrichshafen). 3:0 (26:24, 25:20, 25:22) võidu teenisid Juhkami ja Friedrichshafen. Juhkami tegi taas hea mängu, tuues 16 punkti (+10) ning valiti ka oma meeskonna MVPks, kirjutab Volley.ee nädala ülevaates.

Karli Allik ja Königs Wusterhauseni Netzhoppers pidid tunnistama Herrschingi 3:2 (15:25, 25:22, 22:25, 25:17, 15:11) paremust, Allikult samuti korralik mäng, eestlasest nurgaründaja kontole kogunes oma meeskonna resultatiivseimana 16 punkti (+7). Liigatabelis on Friedrichshafen 12 punktiga kolmas, Berliin samuti 12 punktiga neljas ja Alliku tööandja 9 punktiga kuues. Sel nädalal peetakse Saksamaal karikavõistluste veerandfinaalid ja seal kohtuvad omavahel Énard ja Allik. Juhkami koduklubi mängib Lüneburgiga.

Poola kõrgliigas pidas kaks kohtumist Robert Tähe ja Timo Tammemaa tööandja Rzeszowi Asseco Resovia. Esmalt saadi 1:3 (25:19, 23:25, 21:25, 21:25) kaotus. Täht kerkis Resovia üheks edukaimaks, tuues 16 punkti (+8), Tammemaa lisas 5 punkti (-1). Nädala teises mängus jäädi 0:3 (18:25, 24:26, 20:25) alla Gdanski Treflile. Tähelt 9 punkti (+0), Tammemaalt ühe geimiga 2 punkti (+0). Liigatabelis on Resovia 12 punktiga kaheksandal real.

Prantsusmaa meeste meistriliigas teenis 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) võidu Argo Kreegi tööandja Arago de Sete, kes alistas Tourcoing´. Kreek panustas võitu 4 punkti (-1). Tabelis on Sete 11 punktiga seitsmes. Naiste meistriliigas oli võistlustules kaks meie koondislaste naiskonda. Naiste koondise temporündaja Liis Kullerkann ja koondise peatreener Lorenzo Micelli said võidurõõmu tunda, sest Le Cannet´ Volero alistas 3:0 (31:29, 25:22, 25:22) France Avenir 2024. Kullerkann tõi 7 punkti (+4). Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre alistas 3:0 (25:22, 25:9, 25:23) Mougins´i, Miilen sekkus episoodiliselt ja tõi 1 punkti (+1). Tabelis on Nancy 13 punktiga neljas, koondise abitreeneri Alessandro Orefice juhendatav Venelles´ Pays D´Aix asub 11 silmaga viiendal real, Polina Bratuhhina-Pitou koduklubi Terville´i Florange on 10 punktiga seitsmes ja Le Cannet 7 punktiga 12.