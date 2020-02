Nädal piiri taga: Belgias läks eestlastel hästi, Nette Peit vedas koduklubi Soomes kolme võiduni

Itaalias sai Robert Täht taas võidurõõmu tunda, kui Perugia alistas 3:1 (25:23, 19:25, 25:20, 25:21) Padova meeskonna. Täht sekkus servima ja skoori ei avanud. Tabelis on Perugia 42 punktiga teine. Naiste meistriliigas ja esiliigas peeti karikafinaale ja Kertu Laagi ning Anna Kajalina naiskonnad ei mänginud.

Rumeenia kõrgliigas jätkub Kristo Kollo ja Galati Arcada edu, viimati alistati 3:0 (25:19, 25:14, 25:16) Turzii meeskond. Kollo ei mänginud. Tabelis on Galati 35 punktiga esikohal.

Belgias oli eestlaste jaoks edukas nädal, nii Markkus Keel kui Andri Aganits said võite nautida. Keel ja Aalsti Lindemans olid tulemusega 3:0 (25:22, 25:13, 25:22) üle Menenist, eestlasest sidemängija sekkus episoodiliselt. Aganits aitas Maaseiki Greenyardi 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) võiduni Genti üle, tuues 6 punkti (+5). Tabelis on Aalst jätkuvalt liidrikohal, punkte on koos 33, Maaseik hoiab 30 punktiga kolmandat kohta.

Belgia naiste meistriliigas sai Hanna Pajula tööandja Michelbeke Saturnus kirja 3:1 (25:22, 25:22, 21:25, 25:23) võidu Oostende üle ja on tabelis 18 punktiga kuues.

Saksamaal sai Martti Juhkami tööandja VfB Friedrichshafen 1:3 (19:25, 18:25, 25:17, 16:25) kaotuse Frankfurdilt, eestlane kaasa ei teinud. Meie rahvusmeeskonna peatreener Cedric Enard juhtis aga Berliini meeskonna 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) võiduni Rottenburgi vastu. Berliin on liigas liidrikohal 44 punktiga, Juhkami koduklubi asub 32 punktiga kolmandal kohal.