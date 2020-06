Mis saab Saaremaa võrkpallimeeskonnast? Hannes Sepp: töötame, et jätkata

Mingid positiivsed märgid siiski on. Näiteks on mängijatega ääriveeri juttu tehtud ja kuuldavasti näidati huvi üles ka treener Rainer Vassiljevi vastu, kes siiski kirjutas alla lepingule Tallinna Selveriga. Ka laupäeval Haven Kakumäel rannaliival toimuval 4 vs 4 Eesti meistrivõistlustel on Saaremaa võistkond Tartu Bigbanki, Pärnu, Selveri ja TalTechi ning Eesti saalikoondise kõrval kenasti olemas. Sel turniiril esindavad Saaremaad Keith Pupart, järgmisel hooajal Prantsusmaa esiliigas palliv Henri Treial, Helar Jalg, Alari Saar, Johan Vahter ja Rauno Tamme.

Kas sellest võib järeldada, et Saaremaa VK osaleb ka uuel hooajal Balti liigas? „Need kaks asja pole iseenesest kuidagi seotud,” kostis Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp. „Sel turniiril osalenuks me ikka. See on tore võrkpalli populariseeriv ühepäevane turniir, mis pole nii hirmus tõsine. Aga tulevik... Tahame kuu lõpuks asjad selgeks saada.”

Sepa sõnul ühegi mängijaga neil lepingut sõlmitud ei ole, esialgu üritatakse toetajatega asjad klaariks saada. „Töötame selle nimel, et jätkata, aga kindlas kõneviisis ei saa praegu midagi veel öelda. Tahame selgeks saada, millise eelarve suudaksime kokku panna,” selgitas Sepp.

Kas seda hirmu pole, et kui asi venima jääb, siis sobilikud Eesti mängijad leiavad endale juba uued tööandjad? „Anname endale aru, et nii võib juhtuda. Eks mõne mehega ole natuke räägitud ka,” tunnistas Sepp.

Bigbanki uus peatreener Alar Rikberg möönis, et Saaremaa loobumine oleks Eesti võrkpallile päris suur pauk. „Mul oleks äärmiselt kahju – sellest melust ja kõigest ümbritsevast, mis Saaremaa meeskonna ümber lõi,” arutles Rikberg. „Saaremaa ei peaks mõtlema, et ainult tiitlid ja eurosarja edu on olulised. Arvestataval tugeval medalitasemel võistkond võiks olla ka eesmärk, ei pea alati maksimumi võtma. Pigem on tore, kui Eesti võrkpallikaart on võimalikult lai, laiemalt mõeldes on meie riik üldse muutunud väga Tallinna-keskseks. Kui mõtleme ajas tagasi, on meil olnud arvestatavad võistkonnad Viljandis, Võrus, Rakveres ja isegi Järvamaal. Võrkpallikaart on tipptasemel väga õhkuseks jäänud.”