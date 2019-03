Mis saab Saaremaa võrkpalliklubist ja peatreener Urmas Talist?

Nimelt oli Saaremaal seal kasutada matšpall, Bigbanki ründaja Märt Tammearu lõi palli auti, paraku riivas aga saarlaste blokeerija Mihkel Tanila võrku ning mäng jätkus. „Tal poleks vaja olnud käsi tõstagi. Noor mees läks lööma, pani pimesilmi. Oleks võinud teha näo, et hakkad blokeerima ja siis käed ära võtta... Aga see on tagantjärele tarkus,” mõtiskles Alt.

Kuigi Pärnuga peetud seerias võttis kohtunike eksimus Saaremaalt ühe võidu ära ja raske on öelda, kuidas seeria oleks jätkunud 1:1 viigiseisult, ei hakanud Alt rusikatega vehkima, vaid kiitis oponenti: „Pärnu pole sugugi nõrk võistkond.”

Erilisi kiidusõnu pälvis suvepealinna brasiillasest punktimasin Chizoba, kes tõi teises mängus koguni 46 punkti. Alt märkis, et suvel Bigbanki siirdunud Hindrek Pulgaga oleks pilt olnud ilmselt teine ja et hooaja alguses meeskonda vahvalt vedanud Siim Põlluääre hooaja lõpp oli kesine. Chizoba mängis Põlluääre ja austraallase Samuel Boehmi diagonaalründaja kohal seekord üle.

Eelarvenumbrit pole kokku loetud

Küll aga jäi selge vastuseta küsimus, kui suur oli ikkagi Saaremaa VK eelarve lõppenud hooajal. Konkurendid on teinud pidevalt märkusi, et saarlastel on teistest kordades suurem rahakott. Hooajaeelsel pressikonverentsil ütlesid saarlased, et eelarve on 300 000 eurot plussmiinus 50 000, Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets käis aga koguni välja numbri 400 000. Võrdluseks: Bigbanki meeskonna eelarve on 250 000 ja Pärnul 200 000.

„Mis tähtsust seal on, mis see number on?” päris Alt vastu ja rõhutas: „Rahale ei tohiks nii suurt tähelepanu pöörata. Oleme õnnelikud, et meil on võrkpallis seda nii palju ja et keegi on nõus nö luhvtitama.”

Saaremaa mänedžeri Hannes Sepa kinnitusel ei ole ta numbreid veel täpselt kokku löönud, eelarve peaks jääma vahemikku 300 000 – 400 000.