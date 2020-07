„Kas Sepp võttis kõnesid vastu? Küsi, mitu korda Rikand (Tartu mänedžer Hendrik Rikand) talle helistas. Mida ta jahub? Mina isegi rääkisin temaga sellisel kuupäeval, kui koroonapauk tuli ja Tartusse oleks peaaegu toodud finaalturniir. Ja kas tema on tulnud kunagi ja rääkinud neid asju viisakalt? Ainult oma nõudmiste ja ambitsioonide tagaajamine,“ avaldas Jõesaar.

„Minu pärast mine mängi Soome liigat, väga kena, kui oled võimeline seda tegema ja raha on. Tule räägi teistega ka, lahtiste kaartidega, ole avalik. Kindlasti on temale öeldud ka positiivseid sõnu. Jah, selles, et koroona Saaremaale tuli, pole kindlasti nemad süüdi. Oleks niikuinii tulnud, lihtsalt nüüd tuli korraga ühte kohta. Kokkuvõttes üheööliblikaid ei ole vaja. Kui Saaremaa jääb püsima, siis turgu seal on, aga tuleb teistega käia ühte jalga. Sa ei saa olla selline ülbik.“

