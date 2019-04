Kodune võrkpallihooaeg lõppes Pärnu jõudemonstratsiooniga. Omaette käsitlust väärib sidemängija Martti Keel (27), kes suutis imekombel ühendada igapäevase töö Tallinnas ja treeningud Pärnus. „Kõik algab mõtlemisest,” ütles hooajal autoga umbes 45 000 kilomeetrit maha sõitnud ehk piltlikult öeldes maakerale tiiru peale teinud Keel. „Kui mõtled, et kurat, nii raske ja väsitav, siis see seda ka on. Kui mõtled, et oled ise selle valiku teinud, siis polegi hull. Mul oli selge eesmärk, miks eelmisel suvel Pärnu klubisse läksin – tulin tiitli järele.”

Muide, ka Martti isa Avo Keel käis Tallinna Selveri treenina üheksa aastat iga päev tööl Paikuselt. Küll aga ei teeninud tema korraga kahte jumalat.