Hiljuti Eesti Päevalehele antud usutluses ei välistanud Saaremaa VK president Toivo Alt kunagi Meistrite liigas osalemist. „Meistrite liigasse läheme, kui toome Timo Tammemaa ja veel mõne koondislase välismaalt koju. Paneme kokku sellise mansa, kellega Meistrite liigas ka midagi teha on,” lasi Alt fantaasial lennata. Ta lisas uljalt: „Aga ühel päeval meil võib-olla on nii palju raha, et otsustame, et ei mängi siin Soome või Balti liigas, vaid nagu Cramo Venemaa liigas.”

Võtsime sõnal sabast kinni ja paneme ette koosseisu, millega võiks Saaremaa viie aasta pärast Meistrite liigas ja Venemaa superliigas konkurentsis püsida. Lähtusime klubi soovist näha tiimis võimalikult palju eestlasi ja eelkõige saarlasi.