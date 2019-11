Mille poolest meenutab Robert Täht Eesti liiga kõigi aegade võimsamat leegionäri?​

Kokku kolm hooaega Rainer Vassiljevi käe all mänginud Williams on pärast 2017. aasta kevadel Eestist lahkumist mänginud nii Saksamaa, Poola kui ka Venemaa kõrgliigas. Lisaks kuulub 200-sentimeetrine ja 104-kilone diagonaalründaja juba mitmendat aastat Austraalia koondise põhitegijate hulka.

Williamsi füüsilise arenguga tegeles Selveris veedetud aastate jooksul Indrek Verro, kes on tänavuseks hooajaks, muide, naasnud Tallinna esiklubi üldfüüsilise ettevalmistuse treeneriks. Lisaks juhendab ta meie tugevamaid rannavõrkpallureid Kusti Nõlvakut ja Mart Tiisaart.

"Williamsi füüsilised näitajad olid ülivõimsad," meenutas Verro viimases "Kuldse geimi" taskuhäälingusaates koostööd austraallasega. "Ta võis tõsta, lükata ja tõmmata väga suuri raskusi, aga tal oli üks jube "hea" miinuskoht, mida mulle meeldis talle ikka meelde tuletada. Tal olid nimelt suured lihasgrupid väga võimsad, aga kui ma andsin talle kätte kilose hantli ja üritasin süvalihaseid tööle saada, siis läks tal tuju kohe ära. Talle üldse ei meeldinud neid teha. Esiteks, see kilone hantel kadus tal kätte ära, ja teiseks, kõik teised ju vaatasid, et ta ei jõua teha. Pärast selliseid harjutusi ütles ta ikka, et läheb ja teeb nüüd 200 kiloga jõutõmmet peale."

"Sellist meest nagu Williams ma rohkem kohanud pole. Küll aga panin ma möödunud talvel Eesti koondise juures abitreenerina töötades tähele, et Robert Täht on natuke sarnast tüüpi mees. Ka tema ütleb "ah-ah, see kang, andke siia!". Ja üles need raskused lähevadki. Võib-olla tema puhul annaks ka väga täpne suunamine veel natuke midagi juurde," arutles Verro.