Milano võrkpalliklubi kütab kirgi ka Itaalias. „Enne olin vihane, nüüd kolm korda vihasem”

Läks õnneks, Leedus suuremat puhangut ei järgnenud. Milano Olimpia jõudis 3. märtsil võõrustada Madridi Reali ja 5. märtsil võita võõrsil Valenciat. Veel eelmisel nädalal lükkas Euroliiga tagasi Pireuse Olympiacose palve ja nõudis, et nad mängiksid 13. märtsil Milanos. Lõpuks tuli sellelgi liigal pausile minna. Samamoodi müttasid ohumärkidest hoolimata edasi jalgpalliliigad.

Muidugi, võrkpallijuhid pole põrmugi targemad olnud ega pidurit tõmmanud enne kui hilja. Milano Powervolley peaks pärast saarlaste võitmist Challenge Cupi poolfinaalis kohtuma Lissaboni Sportinguga. Veel eelmise nädala alguses andis Powervolley president Lucio Fusaro kodumaises meedias optimistliku intervjuu, kus arutas, kus Lissaboniga 19. märtsil mängida. „Meil oleks võimalik mängida Milanos suletud uste taga, aga võib-olla nad ei soovi siia tulla. Euroopa võrkpalliliit töötab agaralt, et leida kohtumiseks neutraalset pinda, üks variant on Maribor,” mõtiskles Fusaro ja kiitis Itaalia eesrindlikku tööd võitluses koroonaviirusega. „Tõde on selles, et me oleme lihtsalt teistest kontrollimisega ees. Arstid ja organisatsioonid on teinud fantastilist tööd.”

Õnneks läks vähemalt see karikas sloveenidest mööda ja Mariboris seda euromängu ei toimu.

Itaallasi ei testitud

Mis läks Eestis valesti? Usaldasime itaallasi liiga palju. Nende arst kinnitas Saaremaa tegevjuhile Hannes Sepale, et kõik mängijad on terved kui purikad. Hiljem selgus, et see tähendas üksnes sümptomite puudumist. Koroonaviiruse proovi ei võetud neilt enne Eestisse sõitmist ega kavatseta võtta nüüdki. Hoolimata sellest, et saarlased jäid haigeks ja pärast tagasilendu tekkis viiel Milano võistkonna liikmel palavik (üle 37,5 kraadi), mistõttu tuli eelmisel pühapäeval ära jätta mäng Padova Kioenega. Päev hiljem raporteeriti, et palavik on kadunud ja kõik Milano mängijad jälle terved. Kui saapamaale jõudis uudis Saaremaal lahvatanud koroonapuhangust, pandi Milano meeskond karantiini ja põhjendati, et Eestis puututi kokku kolme haige inimesega. Ehk justkui nakatumisoht tekkis neil alles Eestis. Proove aga ikka ei võeta.

„Pole sümptomeid, mille tõttu tuleks COVID-19 testi teha,” selgitas Powervolley pressiesindaja Paolo Tardio Eesti Päevalehele, et Itaalias ei kontrollita COVID-19, kui pole kõrget palavikku, köha, kurguvalu ega hingamisraskusi. Ent näiteks positiivse proovi andnud Sepal oli sümptomitest ainult kerge palavik. Seega itaallased lihtsalt ei pruugi teada, et nad on haiged. See ongi müsteeriumi võti.