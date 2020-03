Milano võib kasutada Saaremaa vastu harvanähtavat lüket. Robert Täht: see on paras peavalu treenerile ja statistikule

Saaremaa kohtub eurosarja veerandfinaalis Itaalia kõrgliigas viiendat kohta hoidva Milano Powervolleyga. Mis sats Powervolley on?

Usun, et ainuke sats, mis sel hooajal on suutnud alistada nii Lube kui ka Perugia. Väga tugev sats, kui sellise hea eufooria platsil kätte saavad, võivad maailmas kõiki võita. Usun, et pikas seerias jäävad nad Itaalias esinelikule alla. Aga kui vaatame Challenge Cupi, siis vaieldamatud favoriidid, sinna julgeks raha vabalt peale panna.

Muidugi on terve võistkond väga hästi komplekteeritud, aga suuresti toetub Milano diagonaalründajale Nimir Abdel-Azizile. Tema väga hea mängu toel tulid ka võidud Lube ja meie üle. Aga teised ka, Petricid (Serbia koondise kapten Nemanja Petric – M. R.) ja teised, on väga heal tasemel. Ühtne komplekt. Ja nad mängivad huvitavalt, ühe temporündajaga, see variant on õhus ka Saaremaa vastu. Saate näha, paras peavalu treenerile ja statistikule. Nurgaründaja on mingid rotatsioonid keskel, ründab ja blokeerib keskel. Treener Roberto Piazza on seda pikemat aega teinud, eelmisel aastal Belchatowit juhendades pani ta ju Teppani ka keskele.

Millised siis Saaremaa võiduvõimalused on?

Kahe mängu kokkuvõttes – okei, nüüd toimuvad mõlemad saarlaste koduväljakul – on tõenäosus väga-väga-väga väike. See kvaliteedi vahe ja need igapäevased mängud, kõik see supp kokku. Aga spordis on ju kõik võimalik, mingit stsenaariumit pole ette kirjutatud.

Aga kas see suurendab saarlaste võimalusi, et kaks kodumängu ja vastaste jaoks võõras saal?